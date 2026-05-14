« Le Bus : Les Bleus en grève » revient sur l’affaire de Knysna dans un documentaire inédit sur Netflix

Comme nous vous l’indiquions dans notre article sur le documentaire consacré à la grève des Bleus à Knysna en 2010, « Le Bus : Les Bleus en grève » est désormais disponible sur Netflix depuis le 13 mai 2026. Réalisé par Christophe Astruc, le documentaire revient sur l’un des plus grands scandales de l’histoire du sport français : la crise de Knysna pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.

Produit par Breath Films et Roger Film, le film replonge dans les événements qui secouent l’équipe de France après l’exclusion de Nicolas Anelka et la célèbre grève des joueurs enfermés dans le bus de Knysna, sous les caméras du monde entier.

À travers des archives inédites et de nombreux témoignages, plusieurs protagonistes de l’époque prennent la parole, dont Raymond Domenech, Patrice Evra, Djibril Cissé et William Gallas.

Le documentaire Netflix revient sur les tensions internes, les affrontements médiatiques et les coulisses d’un épisode qui marque durablement l’image des Bleus et du football français. Quinze ans après les faits, « Le Bus : Les Bleus en grève » propose une relecture d’un moment devenu emblématique dans l’histoire du sport, de la communication de crise et de la médiatisation du football.