Le XV de France féminin s’est incliné face à l’Angleterre (28-43), ce dimanche 17 mai, lors de la finale du Tournoi des Six Nations. Mais la rencontre disputée à Bordeaux a battu le record d’affluence pour un match de rugby féminin en France.

Le Grand Chelem devra encore attendre pour les Bleues. Battu par l’Angleterre (28-43) ce dimanche à Bordeaux lors de la dernière journée du Tournoi des Six Nations, le XV de France féminin n’a pas réussi à faire tomber les championnes du monde, sacrées pour la huitième fois consécutive dans la compétition.



Mais malgré cette nouvelle désillusion sportive, le rugby féminin français a franchi un cap important dans les tribunes. Avec 35.062 spectateurs réunis au stade Atlantique Bordeaux Métropole, la rencontre a établi un nouveau record d’affluence pour un match de rugby féminin à XV disputé en France.

Le précédent record avait déjà été établi à Bordeaux, en 2024, avec environ 28 000 spectateurs présents à Chaban-Delmas pour un autre Crunch face aux Anglaises. Cette fois, la Fédération française de rugby avait vu plus grand en programmant la rencontre dans l’enceinte principale de la métropole bordelaise.

De plus en plus de monde devant la télé

Au-delà du stade, la dynamique se confirme aussi à la télévision. La FFR rappelle que plusieurs matches des Bleues dépassent désormais régulièrement les deux millions de téléspectateurs. Le récent France-Irlande du Tournoi 2026 avait notamment attiré 2,3 millions de personnes devant leur écran.

Pour la Fédération, cette progression illustre l’ancrage grandissant du rugby féminin dans le paysage sportif français, alors que le nombre de licenciées continue également d’augmenter.

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