La LFP et Kipsta, la marque football de Decathlon, ont présenté ce vendredi 15 mai les nouveaux ballons officiels de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2026-2027.

La Ligue de football professionnel et Kipsta, la marque football de Decathlon, ont dévoilé les nouveaux ballons officiels de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT pour la saison 2026-2027.

Le ballon de Ligue 1 adopte un design plus dynamique, mêlant couleurs vives et nuances de violet sombre, tandis que celui de Ligue 2 mise sur une identité plus organique autour du vert, couleur emblématique du championnat.

Sur le plan technique, Decathlon conserve les caractéristiques développées depuis le début du partenariat avec la LFP. Les ballons bénéficient notamment d’une technologie de thermocollage sans couture, pensée pour améliorer la sphéricité, la durabilité et la stabilité des trajectoires. Ils sont conçus et testés au centre de développement de Tourcoing et disposent de la certification FIFA Quality Pro.

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Le ballon officiel vendu 79,99 euros

Comme lors des saisons précédentes, un ballon collector dédié à la cause des Défenseurs de l’Enfance sera également produit pour une journée spéciale de championnat.

Le ballon officiel utilisé par les joueurs professionnels sera commercialisé au prix de 79,99 euros dans les magasins Decathlon et sur le site de l’enseigne. Des versions « replica » et « mini » seront aussi proposées.

Cette annonce intervient quelques semaines après la prolongation du partenariat entre la LFP et Decathlon jusqu’en 2032.

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