Partenaire de la FFF, Volkswagen dévoile une campagne autour de l’ID. Polo avant le Mondial 2026 avec activations digitales, influence et événements terrain.

Volkswagen a dévoilé son nouveau dispositif marketing autour de l’équipe de France à l’approche de la Coupe du monde 2026. Partenaire majeur de la Fédération française de football, la marque automobile lance une campagne centrée sur l’ID. Polo, nouvelle version 100 % électrique de son modèle iconique.

Baptisée « Polo, le petit nouveau », la campagne met en scène l’ID. Polo comme une nouvelle recrue des Bleus. Le film publicitaire détourne notamment un rituel bien connu du football français : l’arrivée des joueurs à Clairefontaine.

Diffusé après la liste de Deschamps

Diffusé sur TF1 après l’annonce de la liste des Bleus, le spot sera ensuite relayé sur M6, YouTube et les réseaux sociaux de Volkswagen pendant toute la compétition. La campagne sera visible autour de 41 matchs du Mondial 2026, dont toutes les rencontres de l’équipe de France.

Un « Polo Comedy Club »

Volkswagen accompagne ce lancement avec plusieurs activations. Une plateforme dédiée, polofanclub.fr, permettra aux supporters de participer à des jeux, gagner des expériences VIP ou floquer leur maillot “Polo”. La marque prévoit également des animations terrain à Nantes et Lille lors des matchs de préparation des Bleus, avec notamment une “Tribune Polo” réservée aux supporters inscrits.

Le dispositif inclut aussi des partenariats médias avec L’Équipe, So Foot, RMC ou Le Parisien, ainsi qu’un événement « Polo Comedy Club » organisé le 26 juin à Paris autour de Paul de Saint-Sernin.

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