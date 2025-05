Airbnb devient partenaire du Tour de France jusqu’en 2027

Airbnb devient partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift pour les trois prochaines éditions.

Selon une récente étude d’OpinionWay, 1 Français sur 4 envisage de réserver un séjour dans une destination valorisée par le Tour. Avec plus de 100 000 annonces disponibles le long du Tour, les hôtes Airbnb se tiennent prêts à ouvrir leurs portes aux spectateurs.

Parallèlement, Airbnb lance une série d’expériences exclusives le long du tracé pour faire vivre la magie de l’événement à un public encore plus large, et encourager la découverte des richesses des régions françaises.

Et pour marquer l’étape finale de l’édition 2025, Mark Cavendish, vainqueur de 35 étapes du Tour, proposera une expérience exclusive et gratuite au Grand Palais. Cet événement unique offrira à 20 participants l’opportunité de rencontrer cette légende du Tour de France lors d’une soirée mémorable. Au programme :

Cette expérience inoubliable aura lieu le 26 juillet 2025, de 20h00 à 22h30 et se poursuivra le 27 juillet à partir de 16h00. Les participants pourront effectuer une demande de réservation à partir du 27 mai à 18h00 sur airbnb.fr/cavendish.

« Avec une présence dans 29 000 communes de France, Airbnb permet à des millions de voyageurs chaque année de découvrir la diversité des régions françaises. Nous sommes fiers de nous associer au Tour dans sa version masculine comme féminine et d’offrir des expériences inoubliables tout au long de la route, qui contribueront à attirer de nouveaux voyageurs au cœur des territoires français, et à mieux répartir les bénéfices du tourisme au sein de l’Hexagone ». (Brian Chesky, co-fondateur et PDG d’Airbnb)