La campagne de L’Equipe pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024 , L’Equipe s’est associé avec l’agence LaFourmi pour valoriser son offre d’abonnement payante.

Pendant cette période olympique, L’Equipe publiera 200 articles par jour. Pour promouvoir les offres payantes du média, l’agence LaFourmi a élaboré une campagne dont le slogan est « Ce qu’on entend partout, on le comprend sur L’Équipe » déjà utilisé depuis plus d’un an.

L’occasion pour L’Equipe d’affirmer son ambition d’être « le seul média capable de fournir un traitement de l’actualité sportive de qualité, experte, accessible, servicielle, ludique et en continu, abordant le sport dans toutes ses dimensions ».

Ces 3 différentes vidéos réalisées par Clément Cimarro seront visibles sur les réseaux sociaux, en radio ainsi qu’à la télévision. Une campagne d’affichage est également déployé dans plus de 40 stations du métro parisien et 216 points de vente.

À lire aussi