AmineMaTue et Squeezie s’affronteront sur un ring de catch le 14 novembre 2026 à la Plenitude Arena de Nanterre. Baptisé « The FinalSlam », cet événement réunira plusieurs créateurs de contenu et catcheurs professionnels, avec le soutien de partenaires comme BoursoBank, Ciao Energy et Google Gemini.

Après le succès des événements sportifs organisés par les créateurs de contenu, à l’image de l’Eleven All Stars au Parc des Princes d’Amine et du GP Explorer 3 « The Last Race » de Squeezie, les deux influenceurs s’associent cette fois pour investir l’univers du catch avec The FinalSlam.

Un combat Amine – Squeezie en tête d’affiche

Le programme de The FinalSlam s’articulera autour de plusieurs affrontements, avec notamment :

Amine vs Squeezie : le combat principal de la soirée.

: le combat principal de la soirée. Raj Dhesi vs un adversaire mystère : l’ancien catcheur de la WWE, connu sous le nom de Jinder Mahal, participera à l’événement.

: l’ancien catcheur de la WWE, connu sous le nom de Jinder Mahal, participera à l’événement. Anyme vs Byilhan : un match par équipe associant créateurs de contenu et catcheurs professionnels.

: un match par équipe associant créateurs de contenu et catcheurs professionnels. GregMMA vs IbraTV : un affrontement entre deux personnalités populaires sur les réseaux sociaux.

: un affrontement entre deux personnalités populaires sur les réseaux sociaux. Final Rumble : un combat réunissant 30 participants, parmi lesquels Inox, Mister V, Kaatsup, Alderiate et JL Tomy.

D’autres invités et participants seront annoncés progressivement à partir du 26 octobre.

BoursoBank, Ciao Energy et Google Gemini partenaires

Sur le plan commercial, The FinalSlam s’appuie sur 3 marques mises en avant dans sa communication officielle : BoursoBank, Ciao Energy et Google Gemini.

Le projet s’inscrit dans une dynamique où les influenceurs développent leurs propres événements sportifs et de divertissement, avec des perspectives de revenus liées à la billetterie, aux partenariats et à la diffusion.

Une diffusion gratuite sur Twitch

La billetterie ouvrira le 26 octobre 2026, à l’occasion d’une séquence de signature officielle des contrats.

Le 14 novembre, les portes de la Plenitude Arena ouvriront à 18 heures, avant le début du spectacle prévu à 20 heures.

Pour les spectateurs qui ne pourront pas assister à l’événement, The FinalSlam sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch d’AmineMaTue.

Avec cette nouvelle production, Amine et Squeezie poursuivent le développement des événements à grande échelle portés par les créateurs français, à la croisée du sport, du spectacle et du divertissement numérique.