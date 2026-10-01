Alpes 2030 : Geoffroy Roux de Bézieux pressenti pour prendre la tête du Cojop

La succession d’Edgar Grospiron à la présidence du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes 2030 pourrait prendre une orientation très « business ». Geoffroy Roux de Bézieux serait aujourd’hui sérieusement envisagé pour prendre les commandes de l’organisation, selon Le Dauphiné Libéré et L’Équipe.

L’ancien président du Medef connaît déjà le projet olympique. Depuis avril 2026, il préside le comité des rémunérations du COJOP. Il avait également participé à la gouvernance de Paris 2024 en qualité de représentant du monde économique.

Son arrivée marquerait surtout un changement de profil à la tête de l’organisation. En février 2025, le COJOP avait privilégié l’expérience d’un ancien champion en nommant Edgar Grospiron à sa présidence. Champion olympique de ski de bosses à Albertville en 1992, ce dernier a quitté ses fonctions en septembre 2026.

Le choix de son successeur intervient à un moment stratégique. Alpes 2030 entre progressivement dans une phase où les enjeux de gouvernance, de financement et de développement commercial vont prendre une place croissante. Le premier budget pluriannuel du COJOP, présenté en 2025, s’élevait ainsi à 2,1 milliards d’euros, avec une part importante des recettes attendue des activités commerciales.

La machine sponsoring a également commencé à s’activer. En juillet dernier, EDF est devenu le premier partenaire fondateur d’Alpes 2030, donnant le coup d’envoi du programme national de partenariats.

Dans ce contexte, le profil de dirigeant et d’entrepreneur de Geoffroy Roux de Bézieux pourrait accompagner cette nouvelle étape du projet. À ce stade, sa nomination à la présidence du COJOP n’a toutefois pas été officialisée.