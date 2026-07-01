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Philippe Candeloro élu président de la Fédération française des sports de glace

ParYvan Romieu
1 juillet 2026
Philippe Candeloro Philippe Candeloro
Crédit : ffsportsdeglace.fr

Philippe Candeloro a été élu président de la Fédération française des sports de glace (FFSG) à l’issue d’un second tour de scrutin particulièrement serré. L’ancien champion de patinage artistique s’est imposé avec 51,35 % des voix face à Gwenaëlle Noury et succède ainsi à la tête de la fédération.

Double médaillé de bronze olympique et figure incontournable du sport français, Philippe Candeloro souhaite désormais mettre son expérience au service du développement des sports de glace. Son projet s’articule notamment autour du renforcement des partenariats, de la modernisation de la fédération et de l’amélioration des infrastructures.

Cette élection intervient à quatre ans des Jeux olympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises, un rendez-vous majeur qui constituera l’une des principales priorités de son mandat. Le nouveau président aura également pour mission d’accompagner les clubs et les athlètes afin de redonner un nouvel élan aux disciplines de glace en France.

ParYvan Romieu
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