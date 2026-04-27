Le Eleven All Stars revient le 24 mai au Parc des Princes avec une affiche alléchante opposant la France à l’Angleterre, une billetterie accessible et un dispositif sponsor solide.

Amine remet ça, mais change clairement de dimension. Le streamer a officialisé un nouvel Eleven All Stars, un match opposant une sélection de créateurs français à une équipe anglaise, le 24 mai prochain… au Parc des Princes. Un cap symbolique pour un événement né sur Twitch et désormais capable d’investir l’un des stades les plus iconiques du football français.

Après une première édition face à l’Espagne en 2022, puis un match retour en 2024, le concept évolue avec une affiche inédite contre l’Angleterre. Côté casting, quelques noms circulent déjà comme Squeezie, SDM ou encore Rayan Cherki (qui figure dans la bande annonce), tandis que la sélection anglaise devrait être emmenée par des créateurs majeurs comme KSI ou W2S. L’événement sera diffusé en direct sur Twitch.

ELEVEN ALL STARS 🏆 🇫🇷 FRANCE – ANGLETERRE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 24 MAI À 20H AU PARC DES PRINCES 🤩 EN DIRECT SUR MA CHAÎNE TWITCH pic.twitter.com/yxxBvj8485 — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) April 26, 2026

Billetterie « du peuple »

Sur la billetterie, Amine insiste sur un positionnement accessible. Le créateur évoque des prix « du peuple », alignés sur ceux pratiqués au stade Jean-Bouin lors des précédentes éditions, avec une volonté de rester loin des standards premium du football professionnel au Parc des Princes. Un choix cohérent avec son audience et la logique communautaire du projet.

Côté sponsoring, l’événement s’appuie déjà sur un portefeuille de partenaires solide : Fortuneo, air up, Nike, Chicken Street, eBay, Les Produits Laitiers, Spotify ou encore JD Sports. Un mix entre acteurs bancaires, équipementiers et plateformes digitales, en phase avec les audiences jeunes et connectées du streaming. Cette diversité confirme la capacité des créateurs à proposer des activations hybrides, entre contenu, expérience et engagement.

Des stades de plus en plus grand

Au-delà du match, c’est surtout la dynamique qui interpelle. Le Eleven All Stars s’inscrit dans une séquence où les créateurs multiplient les événements XXL. Dans le sillage du GP Explorer de Squeezie, d’autres formats arrivent comme le Crunch Creator (23 mai) ou la Fléchettes Cup de Le Bouseuh.

Progressivement, les streamers investissent les plus grandes enceintes françaises et redéfinissent les codes de l’événement sportif. Le Parc des Princes en est la nouvelle illustration.

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