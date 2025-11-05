Réseaux Sociaux

Handball féminin : le Paris 92 intègre le réseau des partenaires de l’ISG Sport Business Management

ParMathieu Portogallo
5 novembre 2025
Handball féminin : le Paris 92 intègre le réseau des partenaires de l’ISG Sport Business Management Handball féminin : le Paris 92 intègre le réseau des partenaires de l’ISG Sport Business Management

Le Paris 92, club de handball féminin fondée en 1999, et le programme sport business de l’ISG annoncent  la signature d’un partenariat stratégique visant à renforcer le lien entre le sport de haut niveau et la formation académique spécialisée dans le management du sport.

Depuis plusieurs années, l’école valorise en effet le sport féminin auprès de ses étudiants en organisant notamment des rencontres échanges avec les professionnelles de la WNBA ou encore de la FDJ-SUEZ.

À travers cette collaboration, les étudiant(e)s de l’ISG Sport Business Management bénéficieront d’un accès privilégié à l’univers du handball professionnel, avec des opportunités concrètes : immersion dans les coulisses du club, projets pédagogiques en lien avec les équipes du Paris 92, stages et participation à la mise en valeur des événements sportifs.

Pour le club parisien, ce partenariat constitue une nouvelle étape dans sa volonté de s’engager auprès de la jeunesse et de contribuer activement à la professionnalisation des métiers du sport.

