Le FC Barcelone et Nike bousculent les codes avec le lancement du nouveau maillot extérieur 2025/26, une pièce qui marque une rupture visuelle forte : le célèbre swoosh de Nike disparaît au profit du « Kobe Sheath », emblème de la légende NBA Kobe Bryant.

Cette collaboration inédite incarne la fusion de deux cultures sportives d’excellence. Inspirée par la « Mamba Mentality » chère à Bryant, cette initiative s’étendra sur trois saisons, jusqu’en 2027/28. Elle vise à inspirer une nouvelle génération d’athlètes tout en renforçant les liens entre l’héritage du basketteur américain et l’identité du club catalan.

Fan assumé du Barça, Kobe avait noué au fil des années une relation étroite avec le club, renforcée par ses visites en Catalogne et les tournées du Barça aux États-Unis.

Le lancement a été accompagné d’une vidéo mettant en scène un ‘toro’ – exercice emblématique de l’entraînement barcelonais – réunissant stars des équipes masculine et féminine telles que Gavi, Alexia Putellas ou Frenkie de Jong. Ce clin d’œil au style de jeu du Barça fait écho à la quête de perfection portée par une des légendes de la NBA.

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf

