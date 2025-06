Anaïs Maury (ZooParc de Beauval) : « On va essayer de rivaliser avec le bob Cochonou »

Du 5 au 27 juillet, le ZooParc de Beauval intégrera le peloton de la caravane publicitaire du Tour de France. Un engagement fort pour l’entreprise qui fête son 45ème anniversaire. Explications avec Anaïs Maury, directrice de la communication et en charge du projet.

Le sponsoring sportif n’est pas totalement nouveau pour le ZooParc de Beauval, classé 4ème plus beau zoo du monde, et seul parc français à héberger des pandas géants. « Nous sommes déjà partenaire maillot de l’ADA Blois Basket, situé à côté de chez nous, avec une visibilité sur le maillot extérieur et sur les panneaux LED à domicile. Mais un partenariat sportif comme sur le Tour de France, de cette ampleur, c’est la première fois », explique Anaïs Maury, contactée par SportBuzzBusiness. Elle a eu un véritable coup de foudre pour Beauval avant d’avoir l’idée d’y travailler : « J’y suis venue pour une journée en immersion en tant que soigneur et en repartant, je me suis dit que j’avais envie de mettre mes compétences au service du Parc. » L’entreprise a du poids sur le territoire : un emploi créé à Beauval, c’est 2,5 emplois en direct pour la région Centre-Val-de-Loire.

Tout s’est fait un peu tardivement pour ce Tour 2025. Le ZooParc de Beauval et Amaury Sport Organisation (ASO) ont trouvé un accord en janvier. « Nous travaillons avec beaucoup d’humilité. Les choses se font parfois dans l’urgence mais on s’améliore. Nous venons de présenter aux médias deux véhicules sur quatre au total. Les deux autres sont en cours de finalisation », détaille Maury. Pour le ZooParc de Beauval, cette visibilité dans la caravane du Tour est « l’occasion de parler biodiversité et conservation. Nous avons 45 espèce animales parrainables sur le Parc. Ce qu’on s’est dit, c’est que ces parrains viennent de la France entière et que ça serait intéressant d’en faire des ambassadeurs. Sur chaque étape du tour, il y aura un parrain local pour vivre la caravane avec nous, échanger sur son expérience et pourquoi il est important de devenir ambassadeur des animaux et du ZooParc de Beauval. » La clientèle étrangère, en provenance d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et de Suisse principalement, ne représente que 10% des visiteurs sur le Parc. « Nous n’avons pas encore exploité l’international. C’est quelque chose sur laquelle nous allons travailler dans les années à venir », précise Anaïs Maury.

Le ZooParc de Beauval s’est inspiré d’un annonceur historique de la caravane : Cochonou. Le bob vichy de la marque est devenu iconique au fil des années, il est même disponible à la vente sur le site de Cochonou. Beauval va s’essayer au bob mais avec un clin d’œil à un de ses animaux fétiches, le panda. Anaïs Maury est impatiente que cette grande fête populaire ne commence. Cette première édition est un test : « On va essayer de rivaliser avec le bob Cochonou, on espère avoir le même succès. »