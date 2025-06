Asics s’associe à la Mouratoglou Academy pour équiper ses entraîneurs en France, aux États-Unis (Zephyrhills et Atlanta) et en Malaisie. Tous les coachs des différentes académies porteront les dernières chaussures de performances de la marque japonaise.

Asics et la Mouratoglou Academy, l’une des académies de tennis les plus prestigieuses au monde, annoncent un partenariat global ambitieux. Cette collaboration vise à soutenir les entraîneurs et à investir dans le développement de la prochaine génération de talents du tennis international.

Fondée et dirigée par Patrick Mouratoglou, entraîneur emblématique de Serena Williams notamment, la Mouratoglou Academy est reconnue pour ses programmes d’entraînement d’excellence et son rôle clé dans la formation de jeunes athlètes de haut niveau. Elle attire chaque année des talents issus des quatre coins du globe, bénéficiant d’un encadrement rigoureux et innovant.

Plus de 100 entraîneurs équipés

Dans le cadre de cet accord, plus de 100 entraîneurs répartis sur trois continents – notamment en France, aux États-Unis et en Malaisie – seront désormais équipés des dernières chaussures de performance Asics. Cette dotation vise à optimiser leur efficacité sur le terrain, afin d’améliorer l’expérience et les résultats des joueurs durant les séances d’entraînement.

De la Côte d’Azur à Atlanta

Ce partenariat s’inscrit dans l’initiative globale Asics T-Project, lancée pour accélérer la croissance du tennis à l’échelle internationale. En s’associant à une institution aussi emblématique que la Mouratoglou Academy, Asics affirme son engagement à soutenir ceux qui incarnent l’avenir du tennis, à savoir les entraîneurs et formateurs. L’accord, entré en vigueur ce mardi 18 juin, sera déployé dans toutes les académies Mouratoglou : de la Côte d’Azur à Atlanta, en passant par Zephyrhills et Kuala Lumpur.

Ensemble, ASICS et la Mouratoglou Academy ouvrent un nouveau chapitre pour inspirer, encourager et préparer les futurs champions de tennis, renforçant ainsi la dynamique du sport à travers le monde.

« Ce partenariat avec la Mouratoglou Tennis Academy illustre notre engagement indéfectible à préparer l’avenir du tennis », a déclaré Mitsuyuki Tominaga, président et directeur des opérations d’Asics.

« Asics partage nos valeurs d’excellence, d’innovation et de bien-être, ce qui fait de ce partenariat une évidence », a ajouté Patrick Mouratoglou. Avant de poursuivre : « Je suis fier de voir nos entraîneurs soutenus par une marque qui comprend véritablement ce qu’il faut pour former la prochaine génération de champions, grâce à son produit supérieur et à sa croyance d’un esprit sain dans un corps sain. »

