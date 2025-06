La Ligue nationale de basket a dévoilé, ce mardi 17 juin, une nouvelle identité visuelle pour ses championnats, avec des logos unifiés et des noms repensés. Avec une ambition affirmée : devenir une référence européenne d’ici 2028.

La Ligue nationale de basket (LNB) amorce un virage stratégique en dévoilant une nouvelle identité visuelle pour l’ensemble de ses championnats professionnels. L’objectif est clair : renforcer la lisibilité, la modernité et l’attractivité du basket français, dans la perspective affirmée de devenir d’ici 2028 l’une des ligues de référence en Europe.

Conçu par le studio créatif ELEF, ce rebranding s’articule autour d’un symbole fort et fédérateur : une couronne stylisée, qui prolonge le filet du panier. Ce nouveau logo devient l’emblème commun aux différentes compétitions, consolidant leur cohérence tout en affirmant leur singularité.

Le basket français n’a jamais été aussi talentueux, spectaculaire, vivant. Il méritait une identité à son image, à votre image, vous qui le faites vibrer. C’est vous le basket français.

La deuxième division change de nom

Parmi les évolutions notables, la deuxième division change de nom pour devenir Élite 2, à partir de la saison 2025-2026. Le nouveau naming des compétitions s’établira donc ainsi : Betclic Élite, Élite 2, Espoirs Élite et Espoirs Élite 2.

Au-delà du changement graphique, cette transformation incarne une ambition culturelle. Le basket français, souvent salué pour sa « touche » unique mêlant athlétisme, tactique et spontanéité, est célébré comme un creuset de diversité et d’innovation. Chaque match, dans tous les territoires, devient une véritable fête populaire, portée par des supporters passionnés et une jeunesse talentueuse.

Un ADN plus affirmé

Cette identité repensée s’inscrit dans une dynamique de valorisation d’un basket à la française, créatif, collectif et exportable. Et les chiffres parlent : les championnats de la LNB sont les plus pourvoyeurs de joueurs draftés en NBA parmi les ligues européennes. Une confirmation que la France est bien en train de devenir un acteur majeur du basket mondial.

Avec cette refonte, la LNB entend affirmer son ADN et projeter son image avec audace, tout en rassemblant autour d’une expérience forte, inclusive et spectaculaire.

« Aujourd’hui, nous finalisons un travail de fond sur le rebranding de nos marques initié en septembre 2023. Il nous fallait accélérer pour poursuivre nos objectifs d’attractivité et de business. Nous sommes très fiers, au sein de la LNB, de dévoiler nos nouveaux logos, qui s’inscrivent dans une nouvelle ère et viennent ainsi renforcer le momentum actuel autour du basket français », s’est réjoui Philippe Ausseur, président de la LNB.

