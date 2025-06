Le déplacement du XV de France à Twickenham de ce samedi 21 juin, la Coupe du monde U20 (29 juin – 19 juillet) et même la tournée des Lions britanniques : la chaîne L’Équipe va diffuser plusieurs grands rendez-vous de rugby dans les semaines à venir.

L’Équipe TV muscle sa couverture rugby cet été. Ce mardi 17 juin, le groupe a annoncé avoir acheté plusieurs droits de diffusion d’événements sportifs autour du ballon ovale. Dès ce samedi 21 juin, il proposera en direct sur L’Équipe Live 1 (site et application) le match amical entre l’Angleterre et la France à Twickenham (16 h 15), préparatoire à la tournée néo-zélandaise des Bleus prévue en juillet. La rencontre sera également diffusée en différé à 17 h 45 sur la chaîne L’Équipe. Même si Fabien Galthié a fait le choix de faire tourner son groupe, demi-finales de Top 14 aussi, les fans de rugby ne voudront certainement pas manquer ce Crunch.

Un Crunch à Twickenham à suivre sur L’Équipe live ce samedi ! pic.twitter.com/kocZXjytZ6 — L’Équipe (@lequipe) June 19, 2025

Tous les matches des Bleuets en direct

Autre rendez-vous important : la Coupe du monde U20, qui se déroule en Italie du 29 juin au 19 juillet. Les matches de l’équipe de France seront retransmis en direct sur la chaîne L’Équipe, notamment ceux de la phase de groupes : contre l’Espagne (29 juin, 18 h), le pays de Galles (4 juillet, 15 h 30) et l’Argentine (9 juillet, 20 h 30). Les autres rencontres du tournoi seront disponibles en direct sur L’Équipe Live 1.

Enfin, L’Équipe diffusera également l’intégralité de la tournée estivale des Lions britanniques et irlandais en Australie, du 20 juin au 2 août. Dix matches sont au programme : sept rencontres de préparation et trois test-matches, tous visibles en direct via la chaîne L’Équipe et L’Équipe Live 1.

Pour couvrir ces événements, la chaîne L’Équipe mobilise toute son équipe rugby : les journalistes Benoît Cosset, Yann Chabenat et Sarah Freycenon seront épaulés par les consultants Clémence Gueucier, Olivier Magne et Lénaïg Corson.

À lire aussi : Plus de 16 000 spectateurs de moyenne : affluence record pour le Top 14 lors de la saison 2024-2025