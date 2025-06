Angers SCO, pensionnaire de Ligue 1 McDonald’s, s’associe à Wiremind et adopte la solution Eventori afin de moderniser sa billetterie, optimiser ses revenus et renforcer l’expérience supporters dans une stratégie de croissance ambitieuse.

Le SCO d’Angers entame une nouvelle phase de sa transformation en s’associant avec Wiremind, leader européen des solutions de revenu management. À travers ce partenariat stratégique, le club angevin adopte la solution Eventori, une plateforme de billetterie nouvelle génération destinée à optimiser ses recettes et renforcer l’expérience supporters.

Après une saison 2024-2025 marquée par une fréquentation en forte hausse (+45 %), Angers affiche des ambitions claires : augmenter la part des revenus billetterie de 13 % à 18 % dans son budget global. Pour atteindre cet objectif, le club mise sur les outils d’optimisation tarifaire, de prévision d’affluence et de gestion dynamique des places proposés par Eventori. Une démarche déjà adoptée par d’autres grands noms du football français comme le Paris Saint-Germain, modèle du genre.

Des fonctionnalités avancées

Avec ce partenariat, le club s’équipe de fonctionnalités avancées : tableaux de bord en temps réel, gestion fine des stocks, recommandations tarifaires basées sur la demande, ou encore solution de contrôle d’accès connectée. L’expérience spectateur est également au centre de la stratégie, avec un front-office personnalisé et orienté mobile, pensé pour fluidifier l’achat de billets et renforcer l’engagement des supporters.

« Ce partenariat avec Wiremind marque une étape importante dans notre stratégie de croissance et de modernisation », souligne la direction du club. En misant sur le numérique et le revenu management, le SCO entend bien consolider sa place parmi les clubs les plus dynamiques du football français.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Angers SCO dans la communauté Eventori. Accompagner un club aussi emblématique dans sa montée en puissance, avec des outils à la fois innovants, performants et simples à utiliser, donne tout son sens à notre mission », a déclaré de son côté Jules Delille, directeur du développement d’Eventori.

