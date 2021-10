Antoine Sopetti nommé Délégué Général Adjoint de Sporsora

Cette semaine, Sporsora a officialisé la nomination d’Antoine Sopetti en tant que Délégué Général Adjoint.

Responsable Communication et Evènements au sein de l’association dédiée aux acteurs du sport depuis plus de trois ans, Antoine Sopetti sera rattaché à Magali Tézenas du Montcel, déléguée générale, pour « mener à bien les missions suivantes : optimiser le fonctionnement de Sporsora, structurer et renforcer l’action de l’organisation auprès des acteurs de l’écosystème du sport, continuer de développer l’activité de Sporsora ».

Ajoutons que depuis le 1er octobre, l’équipe de Sporsora a emménagé au 251 Boulevard Pereire (Paris 17) aux côtés de l’Union des marques, organisation représentative des entreprises et des marques et d’Entreprises et Médias.