À l’occasion de ses 120 ans, Chelsea a présenté, ce vendredi 16 mai, son nouveau maillot domicile 2025-2026. Une création signée Nike, inspirée par les lignes architecturales emblématiques de la capitale londonienne.

Chelsea veut marquer le coup. Le club londonien et son équipementier Nike ont levé le voile, vendredi, sur le nouveau maillot domicile que porteront les Blues lors de la saison 2025-2026. Cette nouvelle tunique s’inscrit dans le cadre des célébrations du 120e anniversaire du club londonien, qui a vu le jour en 1905.

Architecture et énergie du quartier de Chelsea

Le maillot conserve évidemment le bleu royal emblématique de Chelsea, légèrement revisité avec une teinte plus vive. Le design s’inspire de l’architecture et de l’énergie créative de l’ouest de Londres, quartier d’origine du club. « Londres, avec sa créativité, son innovation et sa richesse culturelle en constante évolution, fait partie intégrante de l’ADN de Chelsea FC », souligne le club dans un communiqué de presse.

Aussi, des touches de blanc et de rouge viennent pimenter la tenue, en référence aux couleurs plus traditionnelles du club. La vidéo de lancement met en avant les briques et le mortier typiques de la capitale britannique, sur une bande-son signée Suggs, chanteur du groupe Madness et supporter historique des Blues, avec son titre Our House.

Ce nouveau maillot sera porté pour la première fois lors des matches de présaison cet été.

