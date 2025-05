Antoine Dupont est devenu, ce vendredi 16 mai, actionnaire du Rugby Football Club Los Angeles (RFCLA), qui évolue en Major League Rugby. L’international français jouera un rôle d’ambassadeur du club, et plus largement du rugby aux Etats-Unis, alors que le pays doit accueillir la Coupe du monde 2031.



De Lannemezan à Los Angeles. Personne ne le pensait, mais en voilà la preuve : Antoine Dupont ne chôme pas pendant sa convalescence. Ce vendredi, le club de rugby de Los Angeles, qui évolue en Major League Rugby (MLR, la première division américaine), annonce que le capitaine du XV de France devient officiellement actionnaire de la franchise.

Ce n’est pas une énorme surprise puisque le joueur était apparu à deux reprises en public avec une casquette du club américain vissée sur la tête. Dans un communiqué, « Toto » souligne l’importance stratégique de Los Angeles, qui devient une place forte du sport mondial, avec l’accueil des prochains Jeux Olympiques, l’essor de la Major League Rugby et la Coupe du Monde de rugby en 2031. « Los Angeles est en passe de devenir l’épicentre mondial du sport. C’est un moment charnière, une opportunité unique de participer à quelque chose de grand », déclare-t-il. Le demi de mêlée français, fort de ses 59 sélections, précise que ce projet correspond à des valeurs qui lui sont chères comme le dépassement de soi, la transmission et l’ouverture culturelle.

Un voyage marquant en 2024

L’envie de Dupont de s’impliquer dans le rugby américain est né après un voyage marquant durant l’été 2024. Le joueur toulousain explique y avoir découvert des personnalités « humaines et inspirantes » ainsi qu’une véritable passion pour le sport aux États-Unis. « J’ai ressenti une énergie, une ambition et un amour du sport qui m’ont profondément touché », explique-t-il. Dans un premier temps, celui qui beaucoup considèrent comme le meilleur joueur du monde se concentre sur son rôle d’ambassadeur pour le RFCLA. Il mettra au profit du club son expérience, sa notoriété et son réseau international afin de contribuer également au développement du rugby américain.

La MLR, lancée en 2018, a déjà attiré de grands noms du rugby tels que Ma’a Nonu, Mathieu Bastareaud ou Chris Robshaw. Cette saison, la franchise de la Nouvelle-Orléans a par exemple enregistré l’arrivée de deux internationaux français, Kélian Galletier et Xavier Mignot, renforçant ainsi l’internationalisation du championnat. Les matches du championnat américain sont aussi diffusés et commentés sur la chaîne Twitch du streameur Nogodi.

L’arrivée d’Antoine Dupont marque donc une nouvelle étape dans le développement du rugby en Amérique du Nord. Un projet qui pourrait prendre un tournant décisif à l’approche de la Coupe du Monde 2031. À suivre.

A lire aussi : Airbnb offre un séjour dans la maison d’enfance d’Antoine Dupont