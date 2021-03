Appel à candidatures : Participez aux Trophées Sport & Management 2021

Pour la 8ème édition des Trophées Sport & Management, les organisateurs ont décidé de valoriser les projets innovants à impact social, écoresponsable et économique au service du rebond du secteur et des enjeux d’héritage.

Jusqu’au 16 avril 2021, les sociétés et porteurs de projets peuvent postuler de façon libre et déposer un dossier de candidature (lien ici).

Au total, 11 prix seront remis le 9 juin prochain à l’Assemblée Nationale :

Parcours reconversion professionnelle SHN en activités / post-activités (x2)

Territoires

Grandes écoles et universités

Décideur économique

Dirigeant sportif

Acteurs du sport/RSE

Acteurs du sport/Management & Economie du sport

Startups

Entreprises (management, stratégie RH, RSE)

Prix Spécial du Jury

« Le digital, le social, l’emploi, le handicap, l’environnement, le sport au féminin, le redéploiement des territoires, le développement durable, la compétitivité économique des acteurs du sport, la gouvernance transversale des institutions sportives, le sport santé, la lutte contre les discriminations, le sport à l’école, le bien-être dans l’entreprise, … sont plus que des simples thèmes abordés par des acteurs locaux ou nationaux au fil des ans. Ces projets constituent de véritables repères pratiques et exemplaires qui incitent à l’action, ouvrent des voies et rappellent le sens d’un engagement parfois égaré. Ils éclairent de façon positive le sport d’aujourd’hui et de demain » précise Jean-Luc Sadik, Président de TPS Conseil qui organise ces Trophées.

Le jury 2021 présidé par Patrice Hagelauer

Par le biais d’une approche sociétale à 360° qui favorise le décloisonnement entre tous les acteurs, les Trophées Sport & Management distinguent depuis 2013 à l’Assemblée nationale les porteurs de projets innovants qui utilisent le sport et l’activité physique et sportive comme de véritables leviers de développement.

Les stratégies sportives, les actions et politiques territoriales, les projets managériaux, digitaux, sport-santé, RSE, solidaires, écoresponsables et pédagogiques développés autour du sport dans les entreprises, les start-ups, les territoires, les grandes écoles et les universités seront une nouvelle fois récompensés. Les lauréats bénéficieront du soutien et du mentoring des précédents lauréats et d’un accompagnement personnalisé pendant un an par nos équipes.

Pour plus de renseignements, contactez Jean-Luc Sadik Tel : 01 42 60 33 33 –

jean-luc.sadik@tps-conseil.com

Le palmarès 2020

Reconversion professionnelle sportifs de haut niveau (x2)

en activité : Alexandre Camarasa

post activité : Frédéric Weis

Territoires

Hicham Hachelaf, ville de Chelles

Grandes écoles et universités

Tom-Edouard Tambone, EM Strasbourg Business School

Acteurs du sport – Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO/RSE)

Jean-Marc Saint-Geours, Association Nationale Handi-surf

Dirigeant sportif

Vincent Merling, Président du Stade Rochelais

Acteurs du sport – Management et Economie du Sport

Stéphane Garcia, BMX Club Sarrians

Startup

Michael Bardes, La Centrale du Sport

Entreprises

Delphine Arnoult et Patrice Ramnout, Puissance 5

Spécial du Jury

Sabine Salmon, Fight For Dignity

Décideur économique

Stéphane Pallez, Présidente de la FDJ

Prix Coup de Coeur

Sébastien Boueilh, Association « Colosse aux pieds d’argile »