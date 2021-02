Therabody dévoile un impressionnant pool d’investisseurs

La semaine dernière, la société Therabody a annoncé avoir finalisé une levée de fonds auprès de 100 personnalités du sport, du business, de la culture et de l’entertainment.

Après Maria Sharapova, la marque qui commercialise notamment un appareil portatif de massage par thérapie percussive « Theragun », a embarqué un pool d’investisseurs impressionnant avec 2 Chainz, Trent Alexander-Arnold, Josh Allen, Kyle Allen, Lance Bass, Cody Bellinger, Troy Carter, Kat Cole, Will Compton, Kirk Cousins, Daniel Craig, Cindy Crawford and Rande Gerber, Sam Darnold, Kevin De Bruyne, Brent Faiyaz, Pau Gasol, Andrew Gertler, Ashley Greene, DeAndre Hopkins, Julianne Hough, Desmond Howard, Maro Itoje, Nicky Jam, Rodney Jerkins, Karlie Kloss, Mau y Ricky, Shawn Mendes, DK Metcalf, Jordan Palmer, Pokimane, Albert Pujols, Marcus Rashford, Rihanna, Suzy Ryoo, Shiza Shahid, Ryan Sheckler, Breanna Stewart, Marcus Stroman, Justin Timberlake, Bobby Wagner, Russell Wilson, Ciara…

Pour accélérer sa notoriété et son développement commercial, Therabody s’est lancé ces dernières semaines dans une vaste campagne de sponsoring sportif en s’associant à de nombreux clubs comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal ou encore le Bayern Munich.

« Therabody a grandi de façon exponentielle non seulement grâce à notre engagement en termes d’efficacité et de recherche mais aussi grâce à la confiance qu’ont nos clients dans notre développement » précise Benjamin Nazarian, PDG de Therabody, dans un communiqué.

« Nos investisseurs voient non seulement l’intérêt de prendre soin du corps de manière naturelle mais ils investissent en même temps dans une industrie et une marque en qui ils ont confiance pour faire bouger les choses. Nous avons la chance de travailler avec les acteurs de l’industrie les plus intelligents et puissants et ce à travers plusieurs domaines professionnels. Nous avons hâte d’aller encore plus loin dans cette révolution de la santé et de la récupération. »

La concurrence sur ce marché s’annonce féroce car une autre marque, Hyperice, investit également les terrains de sport pour développer sa préférence de marque. Qui remportera le match des pistolets de massage ?