Kevin Rolland nouvel ambassadeur de la marque de lunettes Izipizi

Cet hiver, la marque de lunettes française Izipizi a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec le skieur freestyle Kevin Rolland.

Comme nous l’a précisé la marque, le contrat a été signé jusqu’au 15 janvier 2023, soit deux ans. « Aujourd’hui, nous sommes infiniment fiers et heureux de l’accueillir dans la grande famille IZIPIZI. D’autant que les enjeux sont nombreux pour lui ces prochaines saisons avec, à venir en mars 2021, les championnats du monde de ski freestyle, et en 2022, les JO de Pékin. Au-delà de son immense talent sur les skis et de son infatigable persévérance, c’est aussi la créativité et la personnalité de Kevin qui nous ont séduits, en totale corrélation avec les valeurs d’IZIPIZI » précise Quentin Couturier, co-fondateur d’Izipizi, dans un communiqué.

Les autres principaux ambassadeurs de la marque sont Lou Barin, Sophie Lechasseur-Gavaggio, Franck Bernes, Victor Galuchot ou encore Kevin Guri.

Izipizi a lancé une gamme sport en 2017 composée de masques de ski et de lunettes à verres polarisés.