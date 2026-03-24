TF1 confirme l’arrêt de l’émission Téléfoot à la rentrée, remplacé par un magazine multisport. La chaîne met aussi fin à son contrat Ligue 1.

TF1 s’apprête à tourner une page de son histoire audiovisuelle. La Une a confirmé, ce mardi 24 mars auprès de L’Equipe, l’arrêt de « Téléfoot » dans sa forme actuelle à l’issue de la saison. La toute dernière émission se tiendra le 14 juin. Créé en 1977, le magazine dominical sera remplacé à la rentrée par un nouveau format multisport diffusé dans la même case.

Ce repositionnement éditorial doit permettre à TF1 de valoriser davantage d’autres disciplines, notamment le rugby, dans un contexte de diversification des contenus sportifs. Grégoire Margotton est pressenti pour animer ce nouveau rendez-vous, avec possiblement Bixente Lizarazu à ses côtés.

« Automoto » conserve son créneau

En parallèle, TF1 met fin à son contrat de diffusion des images de Ligue 1, estimé à environ un million d’euros par an, profitant d’une clause de sortie activable après deux saisons.

La marque « Téléfoot » ne disparaît pas totalement et devrait se poursuivre sur le digital, notamment via TF1+. De son côté, « Automoto » conserve sa case du dimanche matin.

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