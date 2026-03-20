Dans le sillage de Zack Nani, Florian Marlière va diffuser à partir de ce vendredi 20 mars la Premiership, la première division anglaise de rugby, gratuitement sur Twitch et YouTube. Une nouvelle illustration de la métamorphose des droits sportifs.

Après le coup d’éclat de Zack Nani dans le football, un nouveau cap est franchi dans la disruption des droits sportifs. Cette fois, c’est le rugby qui bascule sur Twitch, avec Florian Marlière, streamer de 36 ans, qui devient diffuseur de la Premiership, le championnat anglais, via ses chaînes Janusport.

🚨La @premrugby débarque en exclusivité sur les chaines Twitch et Youtube Janusport ! Vous voulez voir les plus gros chocs du rugby anglais gratuitement ?💥 C’est maintenant possible et ça commence très fort avec une affiche titanesque le 20 mars : Bath, champion en titre, face… pic.twitter.com/1G8hSPsuEU — Janusport (@Janusport) March 12, 2026

Le parallèle avec Zack Nani est assumé. « Il a ouvert la voie », reconnaît Florian Marlière dans un entretien accordé à L’Equipe. Son initiative s’inscrit dans la même logique : casser les codes traditionnels de diffusion en proposant un modèle gratuit, centré sur l’audience et l’engagement.

Comme pour le football, l’idée n’est pas de concurrencer frontalement les diffuseurs historiques, mais d’explorer une nouvelle manière de consommer le sport.

Faire des profits ? Non, « construire de la visibilité »

Privée de diffuseur après le retrait de beIN Sports, la Premiership trouve ici un point de chute inédit. Un accord à cinq chiffres permet à Marlière de retransmettre un à deux matches par journée, gratuitement sur Twitch et YouTube, avec une promesse claire : enrichir l’expérience. Avant-match, after, extraits réseaux, interactivité… le produit s’adapte aux codes du streaming.

Économiquement, le modèle reste fragile. La marque de boisson Holy couvre environ 30 % des coûts, et le streamer l’assume : « L’idée n’est pas de gagner de l’argent », mais de construire de la visibilité et, à terme, de nouveaux relais de monétisation.

Comme Zack Nani avant lui, Florian Marlière teste donc une voie alternative dans un marché verrouillé. Une tendance émergente qui pourrait, à terme, redessiner les contours de la diffusion sportive. Et le fan de sport lambda ne peut que s’en réjouir.

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