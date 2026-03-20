Pour la réception du PSG, l’OGC Nice et Robinhood ont préparé un hommage à Dante avec une scénographie spéciale et des activations impliquant les supporters.

À l’occasion du choc entre l’OGC Nice et le PSG, match de la 27e journée de Ligue 1 McDonalds qui se tient ce samedi 21 mars à l’Allianz Riviera, Robinhood, sponsor principal du club, met en place un dispositif spécial pour rendre hommage à Dante, qui dispute sa dernière saison sous les couleurs niçoises.

Plusieurs activations sont prévues pour marquer l’événement. Avant le coup d’envoi, une bâche géante à l’effigie du capitaine sera déployée sur la pelouse, accompagnée d’un show pyrotechnique lors de l’entrée des joueurs.

Messages de soutien des fans via un QR code

Le dispositif inclut également une dimension participative. Via un QR code, les supporters pourront envoyer des messages de soutien, diffusés ensuite sur les écrans géants et les bandeaux LED du stade.

Avec cette soirée-hommage, l’OGC Nice et Robinhood poursuivent leur stratégie commune : proposer des expériences immersives tout en valorisant les figures marquantes du club.

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