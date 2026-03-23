Nike et la FFF ont dévoilé, ce lundi 23 mars, les nouveaux maillots des Bleus pour le Mondial 2026. Des tuniques entre tradition tricolore et innovation avec une tenue extérieure originale.

La Fédération française de football et Nike ont dévoilé les nouveaux maillots que porteront les Bleus lors de la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Deux tuniques, domicile et extérieure, pensées pour allier tradition, innovation et storytelling.

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Le maillot domicile reste fidèle aux codes historiques avec un ensemble bleu, blanc, rouge. Il se distingue par une teinte bleu nuit, un col polo blanc et des détails cuivrés sur le logo Nike et le coq. Des motifs graphiques viennent évoquer la vitesse, tandis que le design s’inspire de l’élégance française classique. Nike intègre également une nouvelle technologie de tricotage « AeroFit », censée améliorer la performance.

Référence à la Statue de la Liberté

Plus original, le maillot extérieur mise sur une couleur vert-de-gris, proche du « menthe à l’eau », en référence à la Statue de la Liberté, symbole du lien historique entre la France et les États-Unis. Baptisée « Liberté », cette tunique reprend également des éléments cuivrés et des finitions tricolores, avec le mot « liberté » inscrit à l’intérieur du col.

Les Bleus étrenneront ces nouveaux maillots dès les matches amicaux face au Brésil et à la Colombie fin mars.

Avec cette collection, Nike déploie une campagne globale inspirée du cinéma et des films de casse, visant à valoriser l’intelligence collective et le style, au cœur de l’image des Bleus.

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