Le capitaine de l’équipe de France de foot Kylian Mbappé devient investisseur et ambassadeur d’Alan, une mutuelle axée sur la prévention, avec des activations autour de la santé et du bien-être.

Kylian Mbappé diversifie (encore) ses activités hors terrain avec une prise de participation dans Alan, mutuelle française spécialisée dans la prévention, dont il devient également ambassadeur. L’annonce a été faite ce lundi 24 mars à Paris, à quelques heures du départ des Bleus pour leur tournée américaine.

Via son fonds Coalition Capital, le capitaine de l’équipe de France rejoint le capital de la scale-up, déjà soutenue par Antoine Griezmann et Blaise Matuidi. Aucun montant n’a pour l’heure été dévoilé.

Démocratiser les réflexes de prévention

Au-delà de l’investissement, Mbappé s’implique dans le développement de la marque. Le projet repose sur un axe central : démocratiser les réflexes de prévention issus du sport de haut niveau, comme le sommeil, la nutrition, la récupération ou encore la santé mentale.

La collaboration prévoit aussi des activations concrètes. Parmi elles, une « ligue de pas » intégrée à l’écosystème Alan, dans laquelle Mbappé participera directement, avec la possibilité pour les membres de le défier.

Pour Alan, l’arrivée de l’attaquant du Real Madrid renforce la visibilité et crédibilise son positionnement. Pour Mbappé, cet engagement s’inscrit dans une logique d’investissement à impact, en lien avec ses prises de parole récurrentes sur la santé et le bien-être.



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