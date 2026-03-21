Après l’attribution de la CAN 2025 au Maroc, certains bookmakers ont remboursé les parieurs français, comme Betclic, Unibet ou encore ParionsSport. Une décision plus marketing que réglementaire.

La décision inédite de la Confédération africaine de football (CAF), qui a attribué a posteriori la CAN 2025 au Maroc après avoir initialement sacré le Sénégal, a semé le doute chez les parieurs. Résultat : certains sites ont remboursé les mises sur le Maroc… quand d’autres s’y sont refusés.

Sur le plan réglementaire, la règle est pourtant claire. En France, les paris sont validés sur la base du premier résultat officiel communiqué par l’organisateur. Même en cas de modification ultérieure, les gains déjà payés ne sont pas remis en cause. Autrement dit, juridiquement, aucun opérateur n’était tenu de payer les parieurs ayant misé sur le Maroc.

Certains ont choisi de « dépasser le cadre réglementaire »

Malgré cela, plusieurs acteurs comme Betclic, Unibet ou ParionsSport ont choisi de « dépasser le cadre réglementaire » en validant aussi ces paris. Une décision présentée comme la prise en compte d’une « nouvelle réalité sportive », mais qui relève surtout d’un choix commercial.

Comment ça le Maroc remporte la CAN ?! 🤯 Comme une Panenka de Diaz, on a décidé d’être joueur même 3 mois après et on valide à titre exceptionnel tous les paris « Vainqueur de la compétition : Maroc » et « Victoire finale : Maroc » ✅ — Betclic 🔞 (@Betclic) March 17, 2026

Dans un marché très concurrentiel – 18 opérateurs agréés en France – ce type de geste permet de se démarquer, de fidéliser les clients et de générer de la visibilité. À l’inverse, d’autres plateformes, comme Winamax, n’ont pas suivi, s’en tenant strictement au cadre légal.

Au total, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) a reçu une trentaine de demandes de médiation, selon une information de L’Equipe. Preuve que derrière ce cas inédit, se joue aussi une bataille d’image entre opérateurs.

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