Jacquemus et Nike dévoilent leur campagne « J’aime Paris » à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024

A quelques jours du début des Jeux Olympiques 2024, Nike et Jacquemus célèbrent le sport et la mode avec la ville de Paris comme inspiration.

Dans une nouvelle campagne de communication « J’aime Paris », Jacquemus met en avant la capitale française et quelques athlètes Nike et autres personnalités comme Serena Williams, Juliette Binoche, Central Cee, Lila Moss, le chef français Jean Imbert, Amanda Lear, Althéa Laurin, Romane Dicko, Rouguy Diallo, Diandra Tchatchouang, Vincent Luis, Gaël Fickou…

Une campagne marketing « PARIS JTM » qui surfe évidemment sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 en mode ambush marketing car la marque n’est pas partenaire de l’évènement (Nike est cependant équipementier de nombreuses fédérations olympiques).

« J’aime Paris est une ode à la ville que j’adore, qui met en valeur tout ce que j’aime dans ce lieu dynamique et la façon dont ces inspirations se manifestent dans ma troisième collection avec Nike. Cette vidéo est un mélange d’icônes de Jacquemus et d’un mélange unique de talents qui représentent la culture française. » explique Simon Portes Jacquemus dans un communiqué. Une campagne qui pourrait bien être mis en avant sur la façade du Centre Pompidou, la marque au swoosh ayant pris ses quartiers au monument.

« Avec ce casting de célébrités à l’influence XXL, cette campagne promet d’être la plus puissante de ces Jeux » nous précise Rachel Jung, conseillère image et sponsoring d’athlètes qui accompagne notamment Althéa Laurin, la championne française de taekwondo présente dans ce spot.

Côté bande-son, c’est la musique « A little less conversation » d’Elvis Presley (JXL RADIO EDIT REMIX) qui a été retenue pour ce spot. Une musique déjà utilisée par la marque au swoosh lors de sa campagne mondiale autour de la Coupe du Monde de football en 2002.

Le sac virgule en vente à 420 euros

Côté produit, les deux marques dévoilent un total de 10 nouvelle pièces lifestyle dont une paire Nike x Jacquemus Air Max 1 vendue au prix de 180 euros.

Le désormais « emblématique » sac en forme de virgule Nike (Swoosh) est également disponible dans trois nouveaux coloris au prix de 420€.

« Cette collection est née de l’inspiration que je trouve chaque jour à Paris et dans les athlètes Nike et les références sportives que j’ai toujours aimées », explique Jacquemus, dans un communiqué. « Je vois la collection comme un mélange de sport, de mode et de culture dans la plus belle ville du monde, où les athlètes Nike seront à l’honneur cet été. »

A lire aussi