Le PSG dévoile son nouveau maillot extérieur « Tour Eiffel » depuis la Dame de Fer

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain et Nike ont dévoilé le nouveau maillot extérieur du club depuis la Tour Eiffel.

S’inspirant des maillots portées au début des années 90, le kit extérieur 2024-2025 arbore la silhouette du monument avec deux bandes rouge et bleue.

En cette année de Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 organisés à Paris, ce nouveau maillot vous rappellera certainement le logo de la candidature de Paris 2024.

Du 3 au 7 juillet, le PSG et son équipementier installent un pop-up store au premier étage de la Tour Eiffel dans la salle Gustave Eiffel. « Toute personne munie d’un billet d’accès à la tour Eiffel pourra se rendre au pop-up pour acquérir le nouveau maillot, et bénéficier d’un flocage unique réalisé par l’artiste Tyrsa, également disponible en boutiques Paris Saint-Germain » précise le club parisien.

Une tenue extérieure qui est bien évidemment accompagnée d’une large gamme lifestyle composée de sweats ou encore d’une paire de Air Max Plus aux couleurs du Paris Saint-Germain.

Pour accompagner la sortie, le PSG et Nike on réalisé un shooting avec certains joueurs et joueuses du club avant la fin de la saison et le début des compétitions nationales.

Notons que selon « La Source Parisienne », ce nouveau maillot extérieur devrait servir pour les deux prochaines saisons et non uniquement pour la saison 24-25 comme il est de coutume dans notre football européen.