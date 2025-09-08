Après plusieurs années d’absence, le magazine Maxi Basket revient en septembre 2025

14 ans après sa création, Maxi Basket, le magazine culte du basket français, fait son grand retour en septembre 2025.

Au programme : reportages exclusifs, portraits, dossiers de fond, posters et deux guides indispensables (LNB et NBA 2025-2026). Le nouveau Maxi intègre également des rubriques modernisées sur la culture basket, la préparation physique et le coaching, reflétant l’évolution du basket d’aujourd’hui.

Pour son lancement, une offre limitée est proposée jusqu’au 11 septembre 2025 à 70 € au lieu de 88,80 € (-20%) pour un abonnement annuel (3 mois offerts). L’abonnement est disponible sur MaxiBasket.fr.

Un retour qui promet de ravir les passionnés, dans un contexte où le basket français connaît un bel essor, porté par plus de 700 000 licenciés et 3 500 clubs à travers le pays.