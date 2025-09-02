Le Media CARRÉ lance MONDAY CALL avec Corentin Tolisso comme parrain

Fondé par Raphaël Domenach, Le Media CARRÉ (@lemediacarre) a lancé ce lundi soir son nouveau rendez-vous hebdomadaire : MONDAY CALL.

Chaque lundi à 20h sur YouTube, l’émission proposera des interviews exclusives avec les acteurs marquants du week-end de football.

Pour ce premier numéro, la table des invités est prestigieuse :