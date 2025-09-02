Le Media CARRÉ lance MONDAY CALL avec Corentin Tolisso comme parrain

Fondé par Raphaël Domenach, Le Media CARRÉ (@lemediacarre) a lancé ce lundi soir son nouveau rendez-vous hebdomadaire : MONDAY CALL.
Chaque lundi à 20h sur YouTube, l’émission proposera des interviews exclusives avec les acteurs marquants du week-end de football.
Pour ce premier numéro, la table des invités est prestigieuse :
- Corentin Tolisso, capitaine de l’OL et parrain de l’émission,
- Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF,
- Ilan Kebbal, révélation du début de saison,
- Bafétimbi Gomis, buteur emblématique de l’OL et de l’OM,
- Djibril Sidibé, champion du monde 2018.