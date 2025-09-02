Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Le Media CARRÉ lance MONDAY CALL avec Corentin Tolisso comme parrain

ParYvan Romieu
2 septembre 2025
média carré monday-call média carré monday-call

Fondé par Raphaël Domenach, Le Media CARRÉ (@lemediacarre) a lancé ce lundi soir son nouveau rendez-vous hebdomadaire : MONDAY CALL.
Chaque lundi à 20h sur YouTube, l’émission proposera des interviews exclusives avec les acteurs marquants du week-end de football.

Pour ce premier numéro, la table des invités est prestigieuse :

  • Corentin Tolisso, capitaine de l’OL et parrain de l’émission,
  • Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF,
  • Ilan Kebbal, révélation du début de saison,
  • Bafétimbi Gomis, buteur emblématique de l’OL et de l’OM,
  • Djibril Sidibé, champion du monde 2018.

ParYvan Romieu
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles