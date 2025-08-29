L’UTMB Mont-Blanc 2025 s’élance ce vendredi 29 août depuis Chamonix. Prize money, diffusion TV, partenaires… On vous propose un tour d’horizon des enjeux économiques et médiatiques de la course reine du trail mondial.

Le coup d’envoi de l’UTMB Mont-Blanc 2025 sera donné ce vendredi à 17 h 45 depuis Chamonix. Avec ses 174 kilomètres et près de 10.000 mètres de dénivelé positif, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc s’est imposé comme la référence mondiale de l’ultra-trail. Mais au-delà de la performance sportive, l’événement cristallise aussi des enjeux de diffusion, de sponsoring et de professionnalisation.

Un prize money en hausse et paritaire

Depuis 2024, l’UTMB Group a revu à la hausse les dotations versées aux athlètes élites. Pour l’édition 2025, les vainqueurs (homme et femme) recevront 20 000 €, les deuxièmes 12 000 €, et les troisièmes 8 000 €. Les primes s’échelonnent ensuite jusqu’à la 10e place, avec un minimum de 1 500 €.

Autre signal fort : la parité entre les courses féminines et masculines est pleinement respectée. Ce dispositif, baptisé HOKA Prize Purse, marque la volonté des organisateurs de professionnaliser la discipline et de mieux valoriser les athlètes de haut niveau.

Une diffusion en direct, pensée pour le grand public

La course sera retransmise en France sur la chaîne L’Équipe et sa plateforme L’Équipe Live, qui diffuseront l’ensemble des moments forts de l’événement, de jeudi à dimanche. Le départ de la course reine, vendredi à 17h45, sera notamment suivi en direct, ainsi que l’arrivée des premiers coureurs dans la nuit de vendredi à samedi.

À l’international, les fans pourront suivre la course mythique via UTMB Live, une plateforme dédiée qui propose streaming vidéo, suivi GPS, replays et interventions d’experts. Un format immersif pensé pour toucher aussi bien les passionnés que le grand public.

Un écosystème de partenaires structuré

L’UTMB s’appuie sur une stratégie de sponsoring bien rodée, structurée autour de plusieurs niveaux de partenariat. En tête d’affiche, Hoka, équipementier américain, est naming sponsor officiel de la course. Il est accompagné par Dacia, également partenaire principal.

Du côté des partenaires techniques, on retrouve Suunto (montres GPS) et Näak (nutrition sportive), deux marques proches des besoins des traileurs. La liste des fournisseurs officiels est également bien garnie, avec des acteurs reconnus de l’outdoor : Aonijie, Buff, Compressport, Rudy Project, Sidas, Shokz, Vibram, Nirvana et Lesseau.

Enfin, l’ancrage local reste fort, avec des soutiens de proximité tels que la ville de Chamonix, la région Auvergne Rhône-Alpes et le Super U de Payot Pertin, partenaire depuis de nombreuses années.

La liste complète des partenaires.

Qui pour la gagne ?

Coté sportif, parmi les favoris de cette édition 2025, on retrouve le Français François D’Haene, en quête d’une 5e victoire pour devenir seul le recordman du nombre de succès, mais aussi les Britanniques Jonathan Albon et Tom Evans. Côté femmes, Courtney Dauwalter vise un quatrième sacre, face à Ruth Croft, Abby Hall ou Katharina Hartmuth.

Le trail, un marché en pleine ascension

Si l’UTMB incarne l’élite mondiale du trail, il reflète aussi la croissance d’un marché en mutation. En France, on estime à près de 800.000 le nombre de pratiquants réguliers. Porté par l’essor de l’outdoor, le trail attire de plus en plus de marques, de diffuseurs et d’athlètes. L’UTMB joue ainsi un rôle moteur dans la professionnalisation de la discipline, tout en conservant une forte identité communautaire et locale.

