A l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, Canal+ lance ce week-end « F1 Kids », une diffusion du GP pensée pour les 8-12 ans, avec des commentaires adaptés, des visuels ludiques et de jeunes talents à l’antenne.

Le phénomène Formule 1 séduit un public toujours plus large et intergénérationnel. Pour capitaliser sur cette dynamique, Canal+ innove en lançant « F1 Kids », une émission inédite dédiée aux enfants de 8 à 12 ans. Ce nouveau format, proposé dès ce dimanche à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, sera diffusé en direct sur Canal+Kids et Canal+Live 4.

Pensée pour éveiller l’intérêt des plus jeunes autour de la course automobile, cette version « kids-friendly » du Grand Prix mise sur une narration pédagogique, des graphiques colorés et une ambiance résolument ludique. Objectif : rendre la F1 accessible, compréhensible et captivante pour les enfants, sans perdre l’intensité du spectacle.

La jeunesse aux commentaires

À l’animation, Canal+ s’appuie sur de jeunes talents : Arnaud Rakoto, finaliste remarqué de « Au Micro, Saison 1 », et Théophile Naël, pilote de Formule 3 âgé de 18 ans. Ils seront rejoints par Julia Montlaur, espoir du karting français à seulement 12 ans, déjà soutenue par l’Académie Mercedes. Une façon de parler aux enfants avec des figures proches d’eux, en âge comme en passion.

Nouveauté : dimanche dès 14H50 sur CANAL+KIDS et CANAL+LIVE4, retrouvez le Grand Prix des Pays-Bas de F1 en version « F1® KIDS » ! ️ Pour accompagner Arnaud Rakoto aux commentaires, on retrouvera le pilote de F3 Théophile Naël et la jeune pilote de karting Julia Montlaur pic.twitter.com/A4KSJcOXkZ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 29, 2025

Avec « F1 KIDS », Canal+ mise sur une stratégie d’engagement novatrice pour fidéliser une nouvelle génération de fans et renforcer son rôle de passeur d’émotion autour du sport. Un second épisode est d’ores et déjà annoncé pour le Grand Prix de Singapour, le 5 octobre prochain. En parallèle, la diffusion « classique » du Grand Prix se poursuivra sur Canal+ avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

L’an passé, c’est le pilote britannique Lando Norris, parti en pôle, qui s’était imposé aux Pays-Bas, devant le local Max Verstappen et Charles Leclerc. Rebelote ?

Le programme complet :

Vendredi 29 août

12 h 10 : Essais libres 1 sur Canal+Sport

15 h 40 : Essais libres 2 sur Canal+Sport

Samedi 30 août

11 h 15 : Essais libres 3 sur Canal+Sport

14 h 40 : Qualifications sur Canal+Sport

Dimanche 31 août

13 h 50 : La grille sur Canal+

15 h 00 : Grand Prix des Pays-Bas sur Canal+

16 h 45 : Le podium sur Canal+

17 h 00 : Formula One, le mag sur Canal+

F1® Kids

Dimanche 31 août à 14 h 50

Sur Canal+Kids et Canal+Live 4

F1 Academy

Samedi 30 août

22 h 40 : F1 Academy – Course 1 sur Canal+Sport (en différé)

Dimanche 31 août

10 h 30 : F1 Academy – Course 2 sur Canal+Sport