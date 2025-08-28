L’UEFA annonce, ce jeudi 28 août, avancer le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions à 18 heures dès 2026. Une décision stratégique pour améliorer l’expérience des supporters et élargir l’audience mondiale.

À partir de la saison 2025-2026, la finale de la Ligue des champions de l’UEFA changera d’heure. Le traditionnel coup d’envoi à 21h laissera place à un horaire plus précoce, fixé à 18h. Une décision stratégique annoncée par l’UEFA, qui ambitionne de « faire du jour de match une expérience véritablement agréable (…) tout en créant une atmosphère chaleureuse qui permette aux familles et aux enfants d’assister facilement » à cet événement phare du football européen.

Ce changement interviendra pour la première fois le 30 mai 2026, à la Puskás Aréna de Budapest. Derrière cette évolution, une volonté claire : replacer les supporters – présents dans le stade comme devant les écrans – au cœur de l’expérience. L’instance européenne met en avant une série d’avantages liés à ce nouvel horaire : un meilleur accès aux transports en commun, une sécurité accrue pour les déplacements nocturnes et la possibilité pour les fans de prolonger les festivités dans les villes hôtes, générant par la même occasion un « impact économique positif ».

Une audience mondiale plus large

Sur le plan de la diffusion, ce choix s’inscrit aussi dans une logique d’élargissement de l’audience mondiale. « La nouvelle heure de coup d’envoi s’aligne également sur une fenêtre de diffusion plus accessible, permettant à la finale de toucher une audience télévisuelle et numérique encore plus large dans le monde entier, en mettant l’accent sur l’engagement des jeunes téléspectateurs », souligne l’UEFA.

Pour Aleksander Ceferin, président de l’instance, cette décision répond aussi à une réalité pratique :

Si un coup d’envoi à 21 heures est parfaitement adapté aux matches en milieu de semaine, un coup d’envoi plus tôt le samedi pour la finale signifie une fin plus précoce – indépendamment des prolongations ou des tirs au but – et offre aux supporters la possibilité de profiter du reste de la soirée avec leurs proches et de se remémorer le match phare de la saison.

Du côté des fans, le changement est plutôt bien accueilli. Ronan Evain, directeur exécutif de l’association Football Supporters Europe, se félicite de cette avancée : « Ce changement reflète la prise en compte des besoins des supporters. Un coup d’envoi plus tôt facilite les déplacements, réduit le stress des déplacements et permet aux supporters de profiter de l’événement sans se soucier de la logistique nocturne. »

Le nouveau ballon dévoilé

Une décision qui illustre une tendance plus large dans le marketing sportif : celle d’un sport premium qui s’adapte à ses publics, en intégrant les enjeux d’accessibilité, de confort et d’inclusion dans ses choix stratégiques.

En outre, l’UEFA a présenté, ce mercredi, le ballon officiel de cette Ligue des champions 2025-2026.

