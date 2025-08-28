Grâce à de nouveaux accords de diffusion, la Ligue 1 McDonald’s étend sa visibilité dans 215 territoires et confirme sa stratégie d’expansion sur les marchés clés du football mondial.

Alors que le championnat a repris depuis deux jours, LFP Media franchit un nouveau cap dans sa stratégie d’internationalisation en annonçant une série d’accords de diffusion majeurs. La Ligue 1 McDonald’s fait son retour sur des antennes de référence comme Sky en Italie, Fox au Mexique ou encore beIN SPORTS à Hong Kong, consolidant sa présence sur des marchés stratégiques.

Ce dispositif s’élargit avec de nouveaux partenaires dans des territoires en pleine croissance : Pro TV/Voyo en Roumanie, PBS à Malte, Mono en Thaïlande et VTVcab au Vietnam. Au total, le championnat français sera diffusé dans 215 territoires grâce à un réseau de 50 diffuseurs internationaux.

Ligue 1+ dispo au UK et bientôt en Italie

LFP Media mise aussi sur l’expansion de sa plateforme OTT, Ligue 1+, désormais disponible au Royaume-Uni, en Irlande et bientôt en Italie. Elle permet aux fans d’accéder à l’ensemble des matchs ainsi qu’aux contenus magazines, offrant une expérience enrichie et directe aux supporters à l’étranger.

Le marché chinois reste au cœur de la stratégie, avec des audiences en forte progression. En 2024/2025, les chiffres ont doublé sur CCTV, tandis que MIGU assure la diffusion intégrale. Nouveauté cette saison : la Ligue 2 BKT bénéficiera d’une meilleure visibilité en Chine via CY Sports sur Douyin et Kuaishou.

Cette montée en puissance s’accompagne d’une croissance significative des audiences à l’international : +540 % au Portugal (peut-être avec l’explosion des joueurs portugais qui évoluent au Paris Saint-Germain), +194 % au Brésil, +19 % en Afrique Sub-Saharienne. La Ligue 1 McDonald’s confirme ainsi son attractivité globale, soutenue par une communauté digitale majoritairement internationale (89 % des 54 millions de followers hors France).

