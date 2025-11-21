Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Arsenal fait confiance à Zilch comme moyen de paiement officiel

ParMathieu Portogallo
21 novembre 2025
Arsenal fait confiance à Zilch comme moyen de paiement officiel Arsenal fait confiance à Zilch comme moyen de paiement officiel

La fintech britannique, Zilch, spécialiste du « buy now, pay later », a signé un accord pluriannuel avec Arsenal FC. Elle devient ainsi le moyen de paiement officiel du club, actuellement leader de Premier League.

La start-up fait ainsi une entrée fracassante dans le monde du sport business. Cet accord, conclu pour plusieurs saisons, concerne à la fois l’équipe masculine et l’équipe féminine du club londonien.

Il vise à intégrer les solutions de paiement flexible de Zilch au cœur de l’expérience des supporters, qui pourront désormais payer leurs achats avec les solutions flexibles de la jeune pousse (payer en 3 ou 6 semaines sans frais, ou payer comptant et être récompensé), tout en profitant d’avantages exclusifs conçus spécialement pour eux.

Toute la saison, les utilisateurs Zilch bénéficieront :

  • jusqu’à 10 % de réduction en magasin à The Armoury, la boutique emblématique du club ;
  • de nombreuses chances de gagner des billets gratuits pour tous les matchs à domicile ;
  • d’invitations à des lancements de produits exclusifs, des expériences VIP, des rencontres avec les joueurs et des visites privées de l’Emirates Stadium.

La mission de Zilch est claire : éliminer les crédits à taux exorbitants et redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs en les rémunérant directement pour chaque achat, au lieu de leur imposer des intérêts supplémentaires.

ParMathieu Portogallo
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles