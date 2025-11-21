Arsenal fait confiance à Zilch comme moyen de paiement officiel

La fintech britannique, Zilch, spécialiste du « buy now, pay later », a signé un accord pluriannuel avec Arsenal FC. Elle devient ainsi le moyen de paiement officiel du club, actuellement leader de Premier League.

La start-up fait ainsi une entrée fracassante dans le monde du sport business. Cet accord, conclu pour plusieurs saisons, concerne à la fois l’équipe masculine et l’équipe féminine du club londonien.

Il vise à intégrer les solutions de paiement flexible de Zilch au cœur de l’expérience des supporters, qui pourront désormais payer leurs achats avec les solutions flexibles de la jeune pousse (payer en 3 ou 6 semaines sans frais, ou payer comptant et être récompensé), tout en profitant d’avantages exclusifs conçus spécialement pour eux.

Toute la saison, les utilisateurs Zilch bénéficieront :

jusqu’à 10 % de réduction en magasin à The Armoury, la boutique emblématique du club ;

de nombreuses chances de gagner des billets gratuits pour tous les matchs à domicile ;

d’invitations à des lancements de produits exclusifs, des expériences VIP, des rencontres avec les joueurs et des visites privées de l’Emirates Stadium.

La mission de Zilch est claire : éliminer les crédits à taux exorbitants et redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs en les rémunérant directement pour chaque achat, au lieu de leur imposer des intérêts supplémentaires.