Lucas Pouille entre au capital du Groupe Magellan

Groupe Magellan, distributeur et licencié européen de marques leaders dans les sports de raquette, accueille Lucas Pouille, ancien Top 10 mondial et ex-ambassadeur de la marque Prince, parmi ses actionnaires.

Cette prise de participation s’inscrit dans une stratégie d’alignement de long terme visant à accélérer le développement et la croissance européenne du leader français du marché des sports de raquette.

La gouvernance de l’entreprise reste inchangée. Lucas Pouille interviendra en tant que conseiller stratégique et ambassadeur sur des projets clés, notamment en matière d’innovation produit, de développement européen et d’activations marketing.

« Rejoindre le capital du Groupe Magellan, c’est prolonger l’histoire commencée sur le terrain. J’apporterai mon regard d’athlète de haut niveau et mon réseau pour accélérer l’innovation produit et les activations en Europe. Je commence un nouveau métier : écouter, tester, expliquer et partager. Mon rôle sera d’apporter des repères simples et honnêtes pour que chacun joue en confiance, tout en soutenant le développement de Prince sur le terrain comme en magasin », confirme celui qui a atteint la demi-finale de l’Open d’Australie 2019.