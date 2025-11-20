Canal+ a tiré son épingle du jeu dans l’appel d’offres de l’UEFA. La chaîne cryptée conserve l’intégralité des Coupes d’Europe de 2027 à 2031, dont la Ligue des champions, malgré une concurrence renforcée par de nouveaux acteurs.

Canal+ a remporté un bras de fer crucial, ce jeudi 20 novembre. Au terme de l’appel d’offres organisé par l’UEFA, la chaîne cryptée est parvenue à conserver l’ensemble des Coupes d’Europe – Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Conférence – pour le cycle 2027-2031, selon les informations de L’Équipe. Une victoire stratégique, alors que de nouveaux acteurs, dont Paramount, s’étaient invités dans la bataille, et que beIN Sports participait également, même sans volonté d’investir massivement.

La grande affiche du mardi, celle du mercredi, la finale diffusée aussi en clair, l’intégralité des rencontres, la Youth League, les magazines, les résumés et les extraits numériques : Canal+ garde tout, précisent nos confrères. Le groupe reste donc l’unique diffuseur français des compétitions européennes et sécurise un actif majeur jusqu’en 2031.

Le montant du contrat encore inconnu

Si le montant exact du contrat n’a pas encore filtré, il serait légèrement inférieur au deal actuel, qui tourne autour de 480 millions d’euros par saison. Une économie relative pour la chaîne, mais un jackpot global pour l’UEFA, qui vise plus de 5 milliards d’euros annuels sur le prochain cycle pour l’ensemble de ses marchés. L’appel d’offres était organisé pour la première fois simultanément dans les cinq plus grands pays européens, permettant à la confédération de dégager une tendance claire : l’appétit pour la Ligue des champions reste intact.

Pour Canal+, ce succès s’inscrit aussi dans une stratégie d’image et de prestige, alors que le football reste la locomotive de son offre. La chaîne aura d’ailleurs la possibilité de sous-licencier une partie de ses droits – notamment la Ligue Europa et la Ligue Conférence – à son partenaire beIN Sports.

En revanche, cette annonce fait grincer quelques dents en Ligue 1. Certains présidents espéraient un retour de Canal+ dans l’écosystème domestique. Mais la chaîne, désormais engagée jusqu’en 2031 avec les compétitions européennes, semble avoir clairement tracé sa priorité : le foot continental avant tout. Le paysage télévisuel français en ressort un peu plus figé… et la L1 un peu plus isolée.

