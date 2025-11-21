Réseaux Sociaux

Tottenham Hotspur annonce un partenariat avec Elithair

21 novembre 2025
Tottenham Hotspur annonce un partenariat avec Elithair Tottenham Hotspur annonce un partenariat avec Elithair

Tottenham Hotspur officialise un partenariat avec Elithair, le leader mondial des traitements capillaires.

Elithair est présenté comme la plus grande clinique capillaire internationale. Elle dispose d’équipes médicales internationales et d’installations à Istanbul, au Royaume-Uni, en Allemagne et à Dubaï.

Pour marquer le lancement de ce partenariat, le club londonien a révélé un court-métrage qui suit le parcours d’un père retrouvant confiance en lui grâce à un traitement capillaire Elithair, une assurance qu’il transmet ensuite à son fils à travers leur amour partagé pour les Spurs.

À l’occasion de cette collaboration, la marque Elithair bénéficiera d’une visibilité importante au Tottenham Hotspur Stadium lors de tous les matchs à domicile des Spurs.

