Tottenham Hotspur officialise un partenariat avec Elithair, le leader mondial des traitements capillaires.

Elithair est présenté comme la plus grande clinique capillaire internationale. Elle dispose d’équipes médicales internationales et d’installations à Istanbul, au Royaume-Uni, en Allemagne et à Dubaï.

Pour marquer le lancement de ce partenariat, le club londonien a révélé un court-métrage qui suit le parcours d’un père retrouvant confiance en lui grâce à un traitement capillaire Elithair, une assurance qu’il transmet ensuite à son fils à travers leur amour partagé pour les Spurs.

À l’occasion de cette collaboration, la marque Elithair bénéficiera d’une visibilité importante au Tottenham Hotspur Stadium lors de tous les matchs à domicile des Spurs.