La Fédération anglaise de rugby reste fidèle à O2

L’opérateur télécoms, O2, et la Rugby Football Union (RFU) ont officialisé la prolongation de leur partenariat principal pour cinq années supplémentaires, portant l’accord jusqu’en 2031. Initié en 1995, ce sponsoring est l’un des plus anciens et des plus stables du sport professionnel britannique.

Le nouvel accord couvre l’ensemble des équipes nationales seniors : l’équipe masculine d’Angleterre, les Red Roses (féminines) et les programmes associés. Depuis 2021, O2 applique une parité totale d’investissement marketing entre le rugby masculin et féminin, une démarche pionnière dans le rugby de haut niveau.

Cette annonce intervient après une année record pour le rugby féminin anglais : Coupe du Monde 2025 remportée à domicile, affluence historique de 42 000 spectateurs à l’Allianz Stadium (Twickenham) et un pic d’audience télévisée de 5,8 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. Résultat, l’écart de notoriété entre les équipes masculine et féminine n’a jamais été aussi faible.

De belles retombées pour la RFU

Côté infrastructures, O2 financera en 2025 le déploiement complet de la 5G à l’Allianz Stadium, l’une des plus importantes modernisations réseau jamais réalisées dans un stade britannique. En 2026, le centre d’entraînement de Pennyhill Park bénéficiera également d’une amélioration de couverture.

Enfin, les clients O2 et Virgin Media profiteront d’avantages renforcés via la plateforme Priority : augmentation du quota de billets pour les matchs internationaux à partir de 2026, accès prioritaire et expériences exclusives pour toutes les rencontres des deux équipes nationales.