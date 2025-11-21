Réseaux Sociaux

Le Paris FC booste son aura médiatique

ParMathieu Portogallo
21 novembre 2025
Le Paris FC officialise la signature d’un partenariat stratégique majeur avec M6 et RTL, qui deviennent les partenaires médias officiels du club pour les deux prochaines saisons.

Cette collaboration s’inscrit dans une ambition partagée : promouvoir le football francilien, accroître significativement la visibilité du Paris FC et soutenir son projet de développement, tant sur le plan sportif qu’extra-sportif.

Grâce à cet accord, M6 et RTL mettront en lumière les équipes et les moments forts du club parisien à travers des contenus exclusifs, des reportages dédiés et des formats innovants.

