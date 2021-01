Asics dévoile sa nouvelle campagne de communication et vous invite à vous dépenser tôt le matin avec « Sunrise Mind »

Aujourd’hui, Asics dévoile sa nouvelle campagne de communication. L’équipementier japonais souhaite réaffirmer son engagement à utiliser le pouvoir du sport pour améliorer le bien-être mental, indispensable en cette période de pandémie.

Avec son nom tiré de l’acronyme Anima Sana In Corpore Sano, qui signifie « un esprit sain dans un corps sain », Asics effectue un « retour aux sources » en plaçant la baseline « Sound Mind, Sound Body » (un esprit sain et un corps sain) au cœur de sa communication.

Asics vous fait bouger tôt le matin avec « Sunrise Mind »

Pour accompagner ce positionnement et encourager les personnes à pratiquer une activité physique au lever du soleil « afin d’expérimenter la pensée positive et sensibiliser le monde aux bienfaits de l’activité physique sur l’esprit », Asics lance l’activation « Sunrise Mind ». Pour chaque photo postée à l’aide du hashtag #SunriseMind et prise au lever du soleil pendant votre activité, la marque fera un don à l’association Mind.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par COCO ♥️ ここちゃん (@cocoheart0215)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunny (@b_sunny)

Pour accompagner la promotion de ce dispositif digital, Asics devrait faire appel à certains de ses ambassadeurs comme Novak Djokovic, Christophe Lemaitre et Léonie Périault.

Une activation autour de la pratique sportive matinale qui n’est pas sans rappeler l’initiative de Puma, qui avait lancé en 2017 le mouvement « Run Your Way ».