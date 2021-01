Droits TV – Canal+ met un nouveau coup de pression à la LFP et au football professionnel français avec l’annonce de la restitution du lot 3

Nouveau coup de tonnerre hier soir dans le monde du football professionnel français. Dans une interview accordée au Figaro, Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe Canal+, annonce la restitution du lot 3 (2 matchs de Ligue 1 par journée) sous licenciée par beIN SPORTS après l’appel d’offres de 2018.

Alors que l’économie du football professionnel tricolore est à l’arrêt en raison des huis clos et du non paiement des traites de Téléfoot (Médiapro), Canal+, par la voix de Maxime Saada, annonce souhaiter un nouvel appel d’offres.

« La LFP vient de récupérer les lots de Mediapro depuis seulement quelques jours. Nous sommes finalement arrivés à la conclusion, côté Canal+, qu’il était dans l’intérêt pour toutes les parties prenantes de passer par un appel d’offres » annonce Maxime Saada au Figaro.

« La valeur du lot 3 est surévaluée du fait du comportement irrationnel de Mediapro durant l’appel d’offres. »

Une volonté justifiée par différents facteurs. D’un point de vue économique, Canal+ a racheté à prix coutant, 330M€ par saison, deux matchs de Ligue 1 par journée de championnat à beIN SPORTS. Un prix qui parait aujourd’hui très élevé par rapport à la situation actuelle et l’arrêt programmé de Téléfoot. « Mediapro a fait la démonstration que la L1 ne valait pas 1,15 milliard d’euros. Mais combien vaut-elle ? […] « La valeur du lot 3 est surévaluée du fait du comportement irrationnel de Mediapro durant l’appel d’offres. »

Après le fiasco de Mediapro, la chaîne cryptée a décidé de rendre elle aussi ses matchs. Le président du directoire du groupe CANAL+ prend un gros risque… https://t.co/c8U93HuCsz — Le Figaro (@Le_Figaro) January 13, 2021

En clair et avec cette sortie médiatique, Canal+ souhaite montrer à la LFP que la chaîne est aujourd’hui en position de force pour d’éventuelles prochaines négociations, qu’elle souhaite le faire dans des conditions juridiques « propres », et si elle doit acheter des droits, elle fera dans ses moyens. Pour rappel, le lot 3 ne comporte pas les meilleures affiches de la Ligue 1 Uber Eats. La direction de Canal+ estime très certainement que pour 330M€, la chaîne peut obtenir mieux que le lot 3. Le risque, pour les abonnés actuels de la chaîne, est cependant de n’avoir plus de Ligue 1. Dès cet été, Canal+ se « rattraperait » avec le retour du meilleur de l’UEFA Champions League sur ses antennes (et le reste sur beIN SPORTS). N’oublions pas que beIN SPORTS, « nouvel allié » de Canal+ après des débuts chaotiques, aura très certainement un rôle majeur dans la suite des négociations des droits de la Ligue 1…

« Il est souhaitable que les clubs se posent la question de l’attractivité de leur produit et acceptent de se réformer »

D’une manière générale, c’est bien évidemment toute l’économie du sport spectacle « Ligue 1 » qui semble à reformater et repenser. Et cela va bien au-delà d’une baisse du salaire des joueurs. Comme le dit l’adage, des périodes de crises naissent de nouvelles opportunités. Crise économique, crise de la consommation du spectacle sportif… Les maux sont là. Reste à savoir comment seront gérés les égos des uns et des autres… Dans sa sortie dans Le Figaro, Maxime Saada a tenu à rappeler « qu’il y a incontestablement une perte de confiance entre Canal+ et les responsables du football français. « Nous n’avons pas été traités correctement ces dernières années. »

« Il est souhaitable que les clubs se posent la question de l’attractivité de leur produit et acceptent de se réformer. La crise traversée par le football français crée l’opportunité de se poser les bonnes questions » ajoute Maxime Saada dans les colonnes du Figaro.

🎙 "La façon dont il parle montre que Saada envisage sur sorte de réinvention du foot." 📺 Daniel Riolo estime que Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +, envisage de nouveaux formats de compétitions et de nouveaux modes de diffusion pour le football. #rmclive pic.twitter.com/InCut7KbIx — After Foot RMC (@AfterRMC) January 12, 2021

Best of tweets

Imagine Médiapro ils gagnent à nouveau les droits en proposant moins d'argent.

Non je rigole.

Mais imagine quand même. pic.twitter.com/f071DLcKpl — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) January 12, 2021

Ma banque ayant refusé mon emprunt de 37,50€, je suis au regret de demander la rénégociation du contrat avec la LFP sans quoi je ne pourrai assurer le paiement de la première échéance de 12,20€.

Les matches resteront diffusés jusqu'à ce qu'un nouveau diffuseur soit trouvé. — Charly M. (@SeriousCharly) January 13, 2021

Donc Mediapro paye pas, Canal rend ses droits, les clubs demandent à leurs joueurs d’accepter une baisse de salaire, un candidat à la FFF veut imposer des joueurs au sélectionneur, l’arbitrage est scandaleux chaque semaine… Mesdames et Messieurs, le football français!!! — fasoso (@Fasoso42) January 12, 2021

"CANAL+ a payé plus cher que Mediapro pour seulement 20% des matches (…)"@ggaretier explique la démarche récente de @canalplus sur les droits TV du championnat français. pic.twitter.com/jAQMwdvzz1 — Late Football Club (@LateFootClub) January 12, 2021