Ligue 1 – Vers une baisse du salaire des joueurs ? « L’UNFP invite les joueurs à discuter rapidement avec leurs clubs »

Aujourd’hui, les différents acteurs du football professionnel français étaient réunis pour trouver des solutions face à la crise économique qui touche les clubs.

COVID-19, impayés de Téléfoot et fin du contrat des droits TV avec la chaîne de Médiapro… le football français traverse actuellement une situation critique liée aux recettes qui se font discrètes.

Sans revenus ou presque, il apparaît inévitable que les joueurs acceptent une baisse de salaire. Sous quelles formes ? Sous quelles conditions ? La situation est aujourd’hui urgente. Il y a quelques semaines, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler annonçait à L’Equipe que les pertes des clubs de Ligue 1 Uber Eats pourraient s’élever à quelques 800 millions d’euros si rien n’est fait.

La masse salariale est évidemment le premier poste de dépenses des clubs professionnels. Dans le dernier rapport de la DNCG portant sur la saison 2018-2019, le coût cumulé (salaires+charges) des 20 équipes de Ligue 1 était de 1,493 milliard d’euros.

« A court terme, l’UNFP invite les joueurs à discuter rapidement avec leurs clubs pour envisager les modalités de réduction de leurs rémunérations afin de sauver le football professionnel »

A l’issue de la réunion d’aujourd’hui, la Ligue de Football Professionnel a communiqué quelques informations sur la tenue des discussions. « A court terme, l’UNFP invite les joueurs à discuter rapidement avec leurs clubs pour envisager les modalités de réduction de leurs rémunérations afin de sauver le football professionnel fortement affecté par cette crise et pour faire en sorte que la saison 2020/2021 aille à son terme. L’UNFP accompagnera les joueurs et les dirigeants dans leurs discussions dans chacun des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 » précise le communiqué de la LFP. « En parallèle, les parties se réuniront de nouveau pour envisager des mesures structurelles afin de participer à une réforme plus globale du football professionnel (format des compétitions, limitation des effectifs, redevances, formation, etc…). »

Les participants de la réunion :