Rugby – Les All Blacks et le Tournoi des 6 Nations devraient accueillir de nouveaux investisseurs

Selon plusieurs médias dont Sky News, New Zealand Rugby pourrait bien faire entrer un groupement d’investisseurs dans son capital.

La société américaine d’investissements Silver Lake pourrait faire l’acquisition de 15% des parts de la structure commerciale qui gère les intérêts de New Zealand Rugby et des All Blacks, la « marque » de rugby la plus populaire au monde. Selon Sky News, cet investissement valoriserait la structure néo-zélandaise à quelques 2 milliards de dollars.

Sky News rappelle que Silver Lake est notamment investisseur au sein de City Football Group, propriétaire notamment de Manchester City.

Une annonce imminente concernant CVC Capital Partners et les 6 Nations ?

Malgré la pandémie et la période incertaine, une autre transaction majeure pourrait bientôt être officialisée dans la planète rugby, celle de l’entrée de CVC Capital Partners dans le Tournoi des 6 Nations.

Selon le DailyMail, CVC Capitals Partners va acquérir 14,5% de la structure commerciale pour un montant de 365 millions de livres étalés sur 5 ans. La Fédération Anglaise recevrait le plus de cette somme, environ 70M£.

Le Comité directeur de la FFR se réunira ce samedi 16 janvier 2021 pour examiner les conditions générales de l’entrée du fonds d’investissement CVC Capital Partners au capital de la société commerciale du Comité des Six Nations.

« Si un accord était finalement trouvé dans les semaines qui viennent sur ces bases, CVC deviendrait ainsi le 7ème partenaire du Tournoi des Six Nations, pour aider les Fédérations à développer leur potentiel économique dans la durée » a commenté la FFR il y a quelques jours dans un communiqué. « Du fait de son statut de fédération délégataire de missions de service public, la FFR ne ferait cependant que concéder une partie de ses droits à CVC pour la réalisation de ce partenariat et pour une durée limitée. Dans le cadre de ce partenariat capitalistique, modèle préféré à celui de l’apport d’affaires car il responsabilise le partenaire sur les bénéfices et les pertes, les Fédérations et CVC géreraient en commun, au travers d’une société commerciale, les droits de retransmission audiovisuelle et les droits de sponsoring des compétitions. »