Peugeot et le Stade Toulousain écrivent un nouveau chapitre de leur histoire commune jusqu’en 2032

Stade Toulousain et Peugeot a officialisé la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2032. Le partenariat entre les deux marques s’étend désormais à l’équipe féminine.

Une annonce en grande pompe. Dans les studios de Canal Factory, diffuseur du Top 14, le Stade Toulousain et Peugeot ont officialisé, jeudi 2 octobre 2025, le renouvellement de leur partenariat emblématique. Les triples champions de France en titre seront liés à la marque au lion jusqu’en 2032. L’accord a été signé en présence du président Didier Lacroix, d’Alain Favey, directeur général de Peugeot, du manager Ugo Mola, ainsi que de plusieurs joueuses et joueurs emblématiques du club, parmi lesquels Antoine Dupont, Romain Ntamack, Léo Banos, Gaëlle Hermet, Lou Roboam et Hugo Reilhes.

À partir de 2027, Peugeot et le Stade Toulousain franchiront une nouvelle étape dans leur collaboration en renforçant leur partenariat autour de quatre axes majeurs. La marque au lion continuera d’accompagner l’équipe professionnelle masculine en tant que partenaire majeur, tout en étendant désormais son engagement à l’équipe féminine, engagée en Elite 1. Peugeot accroîtra sa visibilité au stade Ernest-Wallon, notamment grâce à une présence renforcée sur les escaliers de la tribune principale, visibles en direct lors des retransmissions télévisées.

30 ans de fidélité, un partenariat « le plus ancien d’Europe »

Peugeot et le Stade Toulousain célèbreront leurs 30 ans de collaboration, faisant de cette union l’un des partenariats sportifs les plus anciens d’Europe et la plus longue collaboration jamais engagée par le constructeur automobile. « Peugeot a été le tout premier sponsor à apparaître sur notre maillot, c’est dire la force et la longévité de notre relation. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin. J’étais déjà impliqué dans ce partenariat à ses débuts, lorsque j’étais commercial du club. Peugeot a véritablement été un accélérateur de sponsoring pour nous », se souvient Didier Lacroix.

« Ce partenariat reflète notre fidélité, mais aussi notre attachement profond au rugby et à ses valeurs d’esprit d’équipe », souligne Alain Favey. Le prolongement jusqu’en 2032 – soit cinq années supplémentaires, contre trois habituellement – témoigne de la solidité du lien entre Peugeot et le Stade Toulousain, ainsi que de leur volonté commune de s’inscrire dans la durée. Les deux marques partagent les mêmes valeurs : exigence, engagement, passion, mais aussi performance et excellence.

« La fidélité de Peugeot nous apporte une stabilité précieuse. C’est un partenariat presque familial, qui nous permet de construire dans le temps. Nous avons envie de continuer à performer ensemble, et cette collaboration nous offre aussi l’opportunité d’échanger avec les équipes Peugeot engagées sur le WEC ou les 24 Heures du Mans », ajoute Ugo Mola.

Antoine Dupont au volant de la nouvelle Peugeot 3008

Dans la foulée de cette annonce, Peugeot a dévoilé une campagne publicitaire autour de la nouvelle Peugeot 3008, lancée le 5 octobre 2025. Au volant du SUV, Antoine Dupont, véritable icône du rugby mondial, incarne l’image de la marque.

Le rugby y tient une place centrale avec un slogan évocateur : « Peugeot 3008, gagnant sur tous les terrains ». Une campagne à vocation internationale, portée par la notoriété du capitaine toulousain bien au-delà des frontières françaises.

Maillots collectors annoncées

« Nous avons de nombreuses idées pour développer encore ce partenariat », annonce Didier Lacroix. Parmi elles, la sortie prochaine de maillots collectors, qui viendront célébrer cette collaboration historique. Le logo Peugeot restera visible sur la face avant des maillots pour l’ensemble des rencontres de Top 14 et de Champions Cup, ainsi que sur les tenues d’entraînement.

La mascotte Ovalion, née de l’association entre le club et la marque – en référence au célèbre lion Peugeot –, sera également mise en avant dans les prochaines années. « C’est un personnage devenu incontournable d’un point de vue marketing. C’est la star des enfants, et ils l’adorent », sourit Lacroix.

Une équipe féminine mises à l’honneur dans ce partenariat

Enfin, ce renouvellement s’inscrit aussi dans une nouvelle ère pour le Stade Toulousain : « La dernière fois que nous avons prolongé notre contrat, l’équipe féminine n’existait pas. Il était donc naturel pour nous de soutenir désormais les deux équipes de la même manière », explique Alain Favey.

« Ce partenariat est conçu pour durer et se développer, notamment à travers l’équipe féminine. Nous sommes fiers que les joueuses portent le logo Peugeot sur leurs maillots », conclut Didier Lacroix.