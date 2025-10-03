Ohm Énergie devient partenaire officiel de l’AS Saint-Étienne

Ohm Énergie, fournisseur alternatif français d’énergie, s’associe à l’AS Saint-Étienne dans un partenariat exclusif.

Cette collaboration permet à Ohm Énergie de renforcer sa visibilité et son image dans le bassin stéphanois tout en s’appuyant sur le rayonnement national de l’ASSE. Pour la première fois, le club s’allie à un fournisseur d’énergie français de référence, prônant une énergie plus juste et responsable.

Dès le 1er janvier 2026, Ohm Énergie alimentera en énergie le Centre sportif et administratif Robert-Herbin. De son côté, Ohm Énergie bénéficiera de l’engagement fervent de la communauté verte pour accroître sa notoriété à l’échelle nationale.

Par ailleurs, le logo d’Ohm Énergie s’affichera sur la manche du maillot de l’équipe masculine professionnelle, sur les écrans géants et les LED dynamiques du stade Geoffroy-Guichard ainsi que sur les supports partenaires du Centre Robert-Herbin, touchant ainsi les supporters et les téléspectateurs.

Bon à savoir

Ohm Énergie est un acteur indépendant et 100 % digital du marché vert de l’électricité et du gaz hexagonal.

Fondée en 2018, l’entreprise a séduit plus de 280 000 clients, particuliers et professionnels, et connaît une croissance rapide sur un marché historiquement dominé par les fournisseurs traditionnels.

La déclaration

« L’AS Saint-Étienne est heureuse de signer avec Ohm Énergie son tout premier partenariat avec un fournisseur d’énergie. En promouvant une énergie verte, locale et en circuit court, Ohm Énergie s’inscrit parfaitement dans les valeurs du club et sa démarche RSE Vert l’Avenir. » (Arnaud Jaouen, Directeur Général Adjoint de l’ASSE)

A lire également : L’AS Saint-Etienne et Siléane renouvellent leur partenariat