Adidas a dévoilé, ce jeudi 2 octobre 2025, Trionda, le ballon officiel de la Coupe du monde 2026. Connecté, symbolique et ultra-tech, il vise à améliorer l’arbitrage tout en s’adaptant aux défis d’un Mondial à trois pays.

Huit mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Adidas a levé le voile sur le ballon officiel de la compétition. Présenté à New York en présence de légendes comme Zidane, Xavi ou Cafu, le Trionda – contraction de « trois » et « onda » (vague) – incarne à la fois la symbolique des trois pays hôtes (États-Unis, Canada, Mexique) et la volonté d’Adidas de repousser encore les limites de l’innovation.

Le design tricolore du ballon (vagues bleue, rouge et verte) rend hommage aux nations organisatrices, chacune représentée par un emblème : étoile bleue pour les États-Unis, feuille d’érable rouge pour le Canada, aigle vert pour le Mexique. La forme même des panneaux – quatre au total – s’éloigne des traditionnels hexagones au profit de structures en “triple bras” pour une meilleure stabilité.

500 données par seconde

Mais l’essentiel est ailleurs : Trionda est un ballon connecté, “le plus avancé jamais conçu” selon Adidas. Il intègre une unité de mesure inertielle (gyroscope, accéléromètre, capteurs d’impact…) capable de transmettre des données 500 fois par seconde au système VAR. Objectif : gagner en précision sur les décisions arbitrales, notamment les mains invisibles ou les hors-jeu millimétriques.

« L’idée est de soulager la pression qui pèse sur les arbitres. Ils doivent prendre les bonnes décisions rapidement, dans un jeu qui évolue sans cesse », explique Hannes Schaefke, directeur Sports Concepts et Innovation Football chez Adidas.

Contrairement au modèle 2022, le capteur n’est plus au centre du ballon mais intégré à l’un des panneaux. Pour éviter tout déséquilibre, des contrepoids ont été placés dans les autres parties. Résultat : un ballon jugé indistinguable de sa version classique par les joueurs testeurs.

« On nous a traités de fous quand on a parlé d’insérer un capteur, mais nous avons réussi à le rendre totalement indétectable. »

La marque a également dû adapter le Trionda aux contraintes extrêmes de cette Coupe du monde éclatée sur trois pays et une grande diversité de climats et d’altitudes. Robustesse, aérodynamisme, constance dans les performances : Adidas a voulu un ballon aussi fiable à Vancouver qu’à Monterrey.

160 euros dans sa version authentique

Côté commercialisation, le ballon Trionda est disponible dès ce vendredi dans sa version authentique (sans capteur) au prix de 160 euros Un tarif dans la lignée des éditions précédentes, mais qui s’inscrit dans une logique marketing assumée. Avec 104 matches au programme, Adidas, déjà fournisseur des sélections argentines et espagnoles, s’offre une visibilité record.

Au-delà de l’arbitrage, les possibilités offertes par la technologie embarquée ouvrent des perspectives en matière d’analyse de la performance et de diffusion télévisée. Adidas ne s’en cache pas : le ballon connecté est aussi un produit d’avenir, à la croisée du spectacle et de la donnée.

